Visita a Astiz: Unión por la Patria responsabiliza a dos diputados libertarios y quiere acelerar su destitución

El resto del contingente lo integraron María Fernanda Araujo , Lourdes Arrieta , Alida Ferreyra y Rocío Bonacci , quien, de todos modos, luego aclaró que fue engañada, porque no le habían avisado que iban a visitar a represores. Menem también dice que desconocía el motivo real de la excursión y que no participó de la organización.

Las consultas de Unión por la Patria

El kirchnerismo confía en que la oposición dialoguista aportará los votos iniciar la investigación y no descarta una ayuda libertaria, sobre todo después que el propio Milei haya cuestionado la visita al penal. Fuentes de LLA consultadas por Letra P no descartaron avalar la resolución de UP, si los dialoguistas así lo quieren. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, ya hizo saber que no protegerá a los libertarios.

En su carta a Menem, Martínez realizó cinco preguntas sobre la visita a Ezeiza, cuyas respuestas serán cruciales para el avance de la investigación, ya sea a través de una comisión especial y o de manera artesanal. La consulta principal es sobre la gestión de la combi que trasladó a la delegación.

El santafesino exige saber si la solicitud fue "mediante el uso del COMDOC, nota, mail, o de forma verbal", con la constancia "que corrobore el medio por el cual se solicitó el servicio" y "quiénes fueron las personas que autorizaron el traslado, o dependencia según sea el caso". En el kirchnerismo aseguran que, además de Bonacci, Arrieta, Ferreyra y Araujo no tenían claro dónde iban y, si así lo expresan en una investigación, no podrían ser destituidas.

No sería el caso de Benedit en caso de que se confirme por escrito que fue quien solicitó la combi para ir a Ezeiza. Como relató Letra P, en el bloque LLA tiene almacenados los mensajes de WhatsApp del entrerriano con la invitación al penal, para realizar una "visita humanitaria".

Los acusados y Villarruel

Benedit ya prepara su resistencia a una investigación de sus colegas: en un mensaje que compartió en chat grupal, ni bien se supo de la visita, dijo que está dispuesto a denunciar en el Consejo de la Magistratura a los jueces que encarcelaron a los represores.

El problema del entrerriano es que sus pares lo acusan de esconder la presencia de Astiz entre los detenidos que iban a visitar. Sostienen que Montenegro, operador político que tuvo Villarruel hasta enero, sí sabía a quién iban a ver y hasta hizo comentarios durante el viaje. Casualidad o no, ambos visitaron la exposición de la Sociedad Rural este miércoles, justo cuando fue la vicepresidenta, quien comparte las críticas a los juicios a represores que expresa Benedit.

Villarruel y Montenegro.jpg Villarruel y el diputado Montenegro.

Fuentes del Congreso dicen además que el entrerriano pidió una combi para tres personas y, como luego no entraban, COMDOC (el sistema de comunicaciones documentales) no pudo resolver su pedido y tuvo que intervenir el área de automotores de la cámara baja para garantizar el traslado en una camioneta más grande.

En el kirchnerismo tienen el dato de que también salieron a Ezeiza vehículos con asesores y funcionarios, entre ellos el director de Ceremonial, Aníbal González Fernández, quien este miércoles le envió una nota a Menem para negar que haya estado allí. Según explicó el funcionario, fue a la cárcel unos días después para participar de un evento de la escuela penitenciaria, junto al secretario parlamentario, Tomás Figueroa.

En UP aseguran que González Fernández también estuvo en con Astiz y la única forma de saberlo es tener la lista de asesores que se trasladaron. Para eso es necesaria una investigación interna. Todavía no está habilitada.