Madrugada picante en la Legislatura bonaerense: Passaglia vs. Guerrera, Laura pregunta y cumple en el Senado

Santiago Passaglia y Alexis Guerrera. Santiago Passaglia y Alexis Guerrera.

La jornada de rosca en la Legislatura bonaerense, que buscaba destrabar las negociaciones para sancionar el endeudamiento solicitado por Axel Kicillof, tuvo mucho más que reuniones, llamados y demoras: hubo gritos, escándalos y hasta un festejo de cumpleaños en plena sesión.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas ARDE BUENOS AIRES El endeudamiento de Kicillof: los cargos en Diputados ocupan el centro de la rosca bonaerense Por Macarena Ramírez

Passaglia, a los gritos pidiendo su banca El dato más saliente de la noche fue la reaparición de Santiago Passaglia, el intendente de San Nicolás que estaba de licencia en la cámara baja, pero que regresó a su banca sólo para rechazar el endeudamiento y exponer a la oposición que iba a acompañar el proyecto del gobernador.

El presidente de la cámara, el massista Alexis Guerrera, no le permitió el uso de la palabra por no haber presentado la licencia como jefe comunal y el argumento de no poder ejercer, de manera simultánea, dos cargos por los que fue electo. Eso generó gritos, cruces y hasta la intervención del personal de seguridad. La butaca que pretendía recuperar Passaglia por unos minutos continuó en manos de la radical Belén Malaisi, quien accedió a ese escaño cuando el intendente pidió licencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanRubinacci/status/1996416303133818998&partner=&hide_thread=false Escándalo en Diputados



La cámara no le permitió a @passaglia_santi hacer uso de la banca por la que pidió licencia, con el argumento de que no presentó la licencia en el municipio de San Nicolás y no es posible ejercer los dos cargos simultáneamente.



Hubo gritos e intervino… pic.twitter.com/10e4wPtAdI — Juan Rubinacci (@JuanRubinacci) December 4, 2025 El Senado, en un cumple Al mismo tiempo que Diputados pasaba a un cuarto intermedio a las 00.15 de este jueves, el Senado hacía lo propio mientras aguardaba la resolución de lo que se discutía del otro lado del pasillo que separa a ambas cámaras. Antes de abandonar sus bancas, senadores y senadoras, por pedido de la presidenta del cuerpo, Verónica Magario, le cantaron el feliz cumpleaños a Sergio Vargas, presidente del bloque Unión y Libertad. Sólo pudieron seguirlo los presentes y quienes miraron la sesión por YouTube desde el hall central. El palco de prensa está cerrado desde el año pasado.

Senadores bonaerenses Kikuchi y Vargas.jpg Silvana Ventura, Carlos Kikuchi y Sergio Vargas. La Legislatura bonaerense también le cantó el feliz cumpleaños al jefe de la bancada Unión y Libertad. Afuera todo bien, adentro todo mal Cerca de las 23.30, mientras se esperaba por el inicio de la reunión de labor parlamentaria, se abrió la puerta del pasillo que da a la oficina de Presidencia, desde donde salió un grupo de legisladores con nombres pesados, de todos los bloques. El clima parecía ameno, entre abrazos y risas mientras se dirigían a la sala 30 de la cámara baja.

Rubén Eslaiman (FR), Diego Garciarena (UCR), Facundo Tignanelli (La Cámpora), Matías Ranzini (PRO) y Agustín Romo (LLA) cruzaron el pasillo con buen semblante y sonrisas. Ya en labor, se plantearon las diferencias que postergaron el debate y dilataron la sesión durante todo el día por falta de acuerdos. ¿Alguien me va a responder? Minutos antes de las dos de la madrugada y tras votarse el endeudamiento en la cámara baja, la diputada Laura Cano del bloque de izquierda le preguntó al presidente de la cámara por qué se estaba votando sin dar primero la discusión. La legisladora tildó de bochornoso lo sucedido, por no haber podido acceder al expediente votado y no poder fundamentar las posiciones políticas antes de levantar la mano. Cuando preguntó acerca de la razón del procedimiento, la cámara quedó en un completo silencio y Cano preguntó: “¿Alguien me va a responder?”. Parte del bloque libertario aplaudió.

Compartir en:







