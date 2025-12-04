AFTER OFFICE | ENDEUDAMIENTO

Madrugada picante en la Legislatura bonaerense: Passaglia vs. Guerrera, Laura pregunta y cumple en el Senado

De instantes de alta tensión con gritos incluidos al cantito con aplausos para Vargas, los momentos destacados de las sesiones en ambas cámaras. Palcos cerrados.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Santiago Passaglia y Alexis Guerrera.

Santiago Passaglia y Alexis Guerrera.

Santiago Passaglia y Alexis Guerrera.

Santiago Passaglia y Alexis Guerrera.

La jornada de rosca en la Legislatura bonaerense, que buscaba destrabar las negociaciones para sancionar el endeudamiento solicitado por Axel Kicillof, tuvo mucho más que reuniones, llamados y demoras: hubo gritos, escándalos y hasta un festejo de cumpleaños en plena sesión.

Notas Relacionadas
Axel Kicillof y Verónica Magario
ARDE BUENOS AIRES

El endeudamiento de Kicillof: los cargos en Diputados ocupan el centro de la rosca bonaerense

Por  Macarena Ramírez

El presidente de la cámara, el massista Alexis Guerrera, no le permitió el uso de la palabra por no haber presentado la licencia como jefe comunal y el argumento de no poder ejercer, de manera simultánea, dos cargos por los que fue electo. Eso generó gritos, cruces y hasta la intervención del personal de seguridad. La butaca que pretendía recuperar Passaglia por unos minutos continuó en manos de la radical Belén Malaisi, quien accedió a ese escaño cuando el intendente pidió licencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanRubinacci/status/1996416303133818998&partner=&hide_thread=false

El Senado, en un cumple

Al mismo tiempo que Diputados pasaba a un cuarto intermedio a las 00.15 de este jueves, el Senado hacía lo propio mientras aguardaba la resolución de lo que se discutía del otro lado del pasillo que separa a ambas cámaras. Antes de abandonar sus bancas, senadores y senadoras, por pedido de la presidenta del cuerpo, Verónica Magario, le cantaron el feliz cumpleaños a Sergio Vargas, presidente del bloque Unión y Libertad. Sólo pudieron seguirlo los presentes y quienes miraron la sesión por YouTube desde el hall central. El palco de prensa está cerrado desde el año pasado.

Senadores bonaerenses Kikuchi y Vargas.jpg
Silvana Ventura, Carlos Kikuchi y Sergio Vargas. La Legislatura bonaerense también le cantó el feliz cumpleaños al jefe de la bancada Unión y Libertad.

Silvana Ventura, Carlos Kikuchi y Sergio Vargas. La Legislatura bonaerense también le cantó el feliz cumpleaños al jefe de la bancada Unión y Libertad.

Afuera todo bien, adentro todo mal

Cerca de las 23.30, mientras se esperaba por el inicio de la reunión de labor parlamentaria, se abrió la puerta del pasillo que da a la oficina de Presidencia, desde donde salió un grupo de legisladores con nombres pesados, de todos los bloques. El clima parecía ameno, entre abrazos y risas mientras se dirigían a la sala 30 de la cámara baja.

Rubén Eslaiman (FR), Diego Garciarena (UCR), Facundo Tignanelli (La Cámpora), Matías Ranzini (PRO) y Agustín Romo (LLA) cruzaron el pasillo con buen semblante y sonrisas. Ya en labor, se plantearon las diferencias que postergaron el debate y dilataron la sesión durante todo el día por falta de acuerdos.

¿Alguien me va a responder?

Minutos antes de las dos de la madrugada y tras votarse el endeudamiento en la cámara baja, la diputada Laura Cano del bloque de izquierda le preguntó al presidente de la cámara por qué se estaba votando sin dar primero la discusión.

La legisladora tildó de bochornoso lo sucedido, por no haber podido acceder al expediente votado y no poder fundamentar las posiciones políticas antes de levantar la mano. Cuando preguntó acerca de la razón del procedimiento, la cámara quedó en un completo silencio y Cano preguntó: “¿Alguien me va a responder?”. Parte del bloque libertario aplaudió.

Temas
Notas Relacionadas
Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera.
ARDE BUENOS AIRES

Legislatura bonaerense: rosca final y nombres para los cargos en la Cámara de Diputados

Se eligen este martes, luego de la asunción de los nuevos legisladores. Las negociaciones forman parte del paquete grande. Ganadores y perdedores. Los nombres.
legislatura bonaerense: manuel passaglia arma bloques propios y lo sufre el pro
ARDE BUENOS AIRES

Legislatura bonaerense: Manuel Passaglia arma bloques propios y lo sufre el PRO

El exintendente de San Nicolás jugará con su sello en el parlamento, que le quitará apellidos al PRO en Diputados y el Senado. Perfil vecinalista anti grieta.

Las Más Leídas

También te puede interesar

El Chiqui Tapia contra Clarín.
Juego de tronos

Clarín vs. Tapia: la pelea de fondo por los derechos de televisación del fútbol de ascenso

Por  Patricia Maidana
Vaca Muerta: Camuzzi se sube al barco del GNL
Dale gas

Vaca Muerta: Camuzzi se sube al barco del GNL, PAE acuerda con alemanes e YPF acelera con Italia

Por  David Mottura
Donald Trump y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
NO BOMBARDEEN BUENOS AIRES

Los crímenes de la guerra que viene

Por  Marcelo Falak
La vicegobernadora Gisela Scaglia, jefa de Provincias Unidas, con el gobernador Maximiliano Pullaro.
EL NUEVO CONGRESO

Diputados: Provincias Unidas tendrá el bloque de gobernadores más grande, sin aportes de Valdés ni Vidal

Por  Mauricio Cantando