Javier Milei prepara cambios en el directorio del Banco Nación para sumar leales

El gobierno de Javier Milei prepara cambios en el directorio del Banco Nación para "priorizar a los leales" y podría remover directores que llegaron de la mano del exjefe de Gabinete Guillermo Francos y son colaboradores estrechos del presidente de la entidad, Daniel Tillard , supo Letra P de fuentes al tanto de las gestiones.

El ingreso de Carolina Piparo -que renunció a su banca de diputada a días de que finalizara su mandato para asumir en el banco público- en reemplazo de la electa legisladora porteña Solana Pelayo no sería el único cambio en el directorio. El presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei , irían a fondo en la búsqueda de leales .

Dos nombres más están en la cuerda floja: el vicepresidente segundo de la entidad, Carlos Balter , un economista mendocino que fue propuesto directamente por Francos, y Nicolás Carvajal , que llegó de la mano del exgobernador cordobés Juan Schiaretti .

Francos, dicen, había loteado los cargos del directorio del Banco Nación en acuerdo con los gobernadores con los que negociaba. La Libertad Avanza , envalentonada tras las elecciones, ahora ocupará esas sillas con nombres propios.

La incógnita es cómo quedará Tillard ante los cambios . Tanto Balter como Carvajal son colaboradores "estrechísimos" del presidente de la entidad, supo Letra P .

Tillard1.jpg El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard.

El presidente del banco está a cargo de la transformación digital de la entidad y es el principal impulsor de su conversión en Sociedad Anónima, algo trabado en la Justicia. El funcionario le hizo saber a este medio que sigue en funciones, "atendiendo pymes, familias y enfrentando desafíos".

Karina Milei y los leales

El vicepresidente del banco, Darío Wasserman, lucirá empoderado con el nuevo directorio. Hombre de Karina Milei, ganará peso, aunque mantendría el vuelo bajo en lo formal. Según contaron a este medio, Wasserman valora a Tillard, aunque la conducción política primaría sobre la institucional.

En los pasillos del Banco Nación están expectantes, pero sin que haya habido cambios en la dinámica diaria. "Los directores siguen viniendo", le contaron a este medio. Este viernes el directorio participará del encuentro de estrategia del banco, que ya estaba agendado.

El Banco Nación tiene diez cargos ejecutivos: un presidente, dos vicepresidentes, seis directores y un síndico. El juego de la silla recién empieza.