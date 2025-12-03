Toto Caputo estima comprar entre u$s 7000 y 21.000 millones en 2026, pero no cumpliría con el FMI

El ministro de Economía, Toto Caputo , anticipó que el Gobierno podría adquirir entre u$s 7000 millones y u$s 21.000 millones en el próximo año, aunque esa proyección no sería suficiente para cumplir la exigencia del Fondo Monetario Internacional ( FMI ). Las reservas netas continúan en terreno negativo y la distancia respecto de los compromisos pactados se mantiene elevada.

Las estimaciones privadas señalan que las reservas netas, de acuerdo con la contabilidad del FMI, son negativas en u$s 16.000 millones.

La consultora Eco Go calculó un rojo de u$s 16.346 millones, mientras que la firma 1816 ubicó el desvío en torno a los u$s 13.000 millones respecto de la meta fijada para fin de año. Para diciembre del próximo ejercicio, el organismo exige un saldo positivo de u$s 8.400 millones.

En sus presentaciones públicas, Caputo diferenció entre “comprar” y “acumular” divisas. Sostuvo que en los últimos 20 meses el Gobierno priorizó el pago de deudas comerciales, compromisos con organismos multilaterales y obligaciones financieras, lo que redujo la capacidad de mejorar las reservas.

El titular del Palacio de Hacienda explicó que, si la base monetaria se mantuviera estable en relación con el producto, podrían adquirirse alrededor de u$s 7000 millones sin recurrir a mecanismos de esterilización. En un escenario más favorable, con una mayor demanda de pesos, el monto treparía hasta u$s 21.000 millones.

Caputo afirmó que el país se encuentra “más cerca de acceder a los mercados”, aunque reconoció que no es posible sostener compras por u$s 100 millones diarios debido a la escasa profundidad del mercado cambiario. Agregó que el ritmo de acumulación dependerá de la evolución de la demanda de pesos y del comportamiento del tipo de cambio dentro del esquema de bandas.

El acceso al financiamiento externo continúa cerrado. Caputo rechazó la versión de un préstamo por u$s 20.000 millones con bancos internacionales y admitió que, tras las elecciones, se reactivaron conversaciones para obtener entre u$s 6000 y 7000 millones, con el objetivo de cubrir los vencimientos de enero.

Sin embargo, aclaró que cualquier operación quedará condicionada a una reducción significativa del riesgo país, que permanece cerca de los 650 puntos básicos.

Un rojo que se aleja de la meta del FMI

La consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI) advirtió que el impulso inicial generado por el resultado electoral ya se agotó y que los activos locales convergieron al desempeño de otros emergentes, lo que mantiene cerrada la ventana de colocaciones.

En la misma línea, 1816 señaló que el dólar spot se ubica cerca del techo de la banda cambiaria y que el CCL lo supera en ciertos momentos, un factor que explica la persistencia del riesgo país en niveles elevados.

Financiamiento externo, entre el deseo y la imposibilidad

Con el sector público aún sin acceso a los mercados, la oferta de dólares provino del ámbito privado. Desde las elecciones, provincias y empresas emitieron cerca de u$s 4140 millones en el exterior, a lo que se sumó recientemente la colocación de la Ciudad de Buenos Aires.

Según Romano Group, el ministro conoce que el punto más vulnerable son las reservas y que la vía más lógica de acumulación será la cuenta capital, en un esquema similar al que aplicó Brasil.

De todos modos, consultoras como Eco Go y 1816 advirtieron que ese flujo no es permanente ni asegura por sí solo un proceso sostenido de acumulación.

La incógnita central continúa siendo si, con el tipo de cambio actual, habrá una demanda de pesos compatible con la continuidad del régimen de bandas y con una recomposición genuina de las reservas.