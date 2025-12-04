Axel Kicillof ya puede tomar deuda: la Legislatura bonaerense aprobó el financiamiento tras maratónica sesión

El gobernador Axel Kicillof obtuvo autorización para un nuevo paquete de deuda en la Legislatura bonaerense , tras una extensa negociación que se prolongó hasta la madrugada de este jueves e incluyó momentos de alta tensión. El entendimiento incluyó cambios en el Banco Provincia, el reparto de recursos y el respaldo parcial de la oposición al planteo del peronismo .

La norma habilitó un endeudamiento total de 3.685 millones de dólares en todo concepto , mediante Letras del Tesoro y otras obligaciones financieras destinadas a la administración central y a las empresas estatales AUBASA y Buenos Aires Energía . El punto más cuestionado por el PRO fue la falta de un destino específico para la primera partida.

En la cámara baja , el peronismo reunió el apoyo de los bloques dialoguistas Unión y Libertad y Nuevos Aires , además del radicalismo, la Coalición Cívica y el PRO , que acompañó en general pero rechazó el artículo inicial. El bloque amarillo acompañó el rollover de deuda contraída por gobiernos anteriores que explica el artículo 2 del despacho de comisión y el punto que destina fondos a los municipios. La Libertad Avanza se opuso a todo el proyecto y tensionó el tramo final de la discusión.

La sesión estuvo marcada por cruces y reclamos luego del intento del intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia , de volver a su banca para votar en contra del endeudamiento. El presidente del cuerpo, Alexis Guerrera , le negó la palabra por no haber formalizado su licencia municipal.

Las negociaciones se trabaron durante horas por la reforma del directorio del Banco Provincia. El acuerdo final amplió de ocho a nueve las sillas del directorio y creó un Consejo de Directores Asociados con tres vocales, además de una Sindicatura con dos síndicos. La disputa por los lugares demoró el cierre del consenso.

El Ejecutivo cedió posiciones para ordenar la representación política, mientras que la oposición presionó para asegurar la presencia de sus referentes. El capítulo formó parte de la negociación integral que destrabó la sesión.

Fondos para municipios

Otro eje central fue el reparto de 350 mil millones de pesos para los municipios, a transferirse en cinco cuotas. La discusión se concentró en el mecanismo de distribución: algunos sectores pidieron que fuera por CUD y CUD más ingresos; otros defendieron la intervención de una comisión bicameral.

El Ejecutivo aceptó modificaciones para que la comisión bicameral tuviera un rol más activo en el seguimiento de los recursos. También se mencionó la posibilidad de tratar el proyecto para crear un laboratorio de medicamentos bonaerense, aunque no avanzó.

sesion diputados_0008 Agustín Forchieri y Adrián Urreli, del bloque PRO.

Cómo votaron la UCR, el PRO y LLA

Durante horas, el peronismo discutió condiciones puertas adentro de la oficina del presidente de la cámara, Guerrera, incluso en línea con el gobernador Kicillof. El radical Maximiliano Abad también estuvo presente, al igual que en la sesión preparatoria del martes para tratar de ordenar el espacio, que tiene diferencias: la vicepresidencia de cámara -quedó para Matías Civale-, las sillas en el Bapro (dos) y la conducción del partido que tiene elecciones el año próximo entraron en la conversación.

El PRO debió hacer equilibrio entre el voto en general al proyecto y el rechazo en particular de la deuda que no explicita su destino. La tensión con LLA -que votó todo en contra- quedó expuesta, sobre todo luego de las declaraciones del presidente del partido en Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien advirtió que era “una situación injustificada” acompañar la ley.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/passaglia_santi/status/1996308513837179023?s=20&partner=&hide_thread=false Vine a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Estoy dispuesto a asumir mi banca si de mí depende el resultado para voltear este “acuerdo” escandaloso entre @kicillofok y buena parte de los que se hacen llamar oposición.



Quieren tomar una deuda millonaria para ampliar… pic.twitter.com/fpmlJ8tr3b — Santi Passaglia (@passaglia_santi) December 3, 2025

Otro dato saliente de la noche fue la reaparición de Santiago Passaglia, el intendente de San Nicolás que estaba en uso de licencia en la cámara baja y quiso regresar a su banca sólo para rechazar el endeudamiento y exponer a la oposición que acompañó al gobernador.

Guerrera no le permitió el uso de la palabra por no haber presentado la licencia como jefe comunal y el argumento de no poder ejercer dos cargos por los que fue electo de manera simultánea. Eso generó gritos, cruces y hasta la intervención del personal de seguridad. El lugar continuó en manos de la radical Belén Malaisi, quien accedió a ese escaño cuando el intendente pidió licencia.

La definición final en el Senado

Tras la votación en Diputados, el Senado retomó el cuarto intermedio y aprobó el paquete después de las tres de la madrugada. El trámite fue veloz porque el acuerdo político ya estaba cerrado. En ese ámbito se ratificaron los pliegos para el directorio del Banco Provincia.

Los nombres avalados fueron: Carlos Rubén Orsingher, Julio Pereyra, Alejandro Formento, Javier Ozuna, Matías Ranzini, Fernando Rozas, Martín Rodríguez, Marcelo Daletto, Carlos Moreno, Laura González, Gabriela De María, Sergio Bordoni, Adrián Urrelli y Fernando Pérez.

El desenlace de la negociación consolidó un acuerdo amplio y permitió al gobernador avanzar con la agenda financiera prevista para el año.