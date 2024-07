Martín Llaryora se aleja cada vez más de Javier Milei y define dos negociaciones clave que miran a 2025

El peronista (que ya no lo dice a viva voz) demostró que no regalará nada. La contraprestación a cualquier acuerdo deberá tener su reflejo en la Legislatura , donde hay paridad de fuerzas. Les hará sentir el rigor.

“Hemos construido más que una alianza política, una amistad que vamos a honrar siempre”, fue la dulce respuesta que dio Juez a su gente, inspirado en el cálido aroma a la crema pastelera y el café recién hecho de la confitería que fue escenario de uno de los hechos políticos de la semana.

Una buena medialuna no ocultará, sin embargo, que Juez y De Loredo no pudieron acordar el nombre para la Defensoría como remarcan los alfiles de Llaryora y el elenco estable de Juntos por el Cambio no desmiente.

El senador impulsaba a Marcos Carasso y el diputado al tribuno de cuentas Julio Ochoa. Sin nada que negociar, no había nada que ofrecer a un gobernador que sufre la paridad en la Unicameral.

Martín Llaryora se retira de "la otra" negociación con la oposición

La presión de Llaryora a la dupla opositora no quedará en la chicana. La misma estrategia aplicará a la vocalía vacante en el Tribunal Superior de Justicia que, por cierto, también requiere la mayoría agravada en la Unicameral.

Fuentes del Ejecutivo y del cuerpo de magistrados reconocieron a este portal que no está previsto movimiento alguno para reemplazar a Mercedes Blanc de Arabel. “Llaryora no lo pide y no es requerimiento del TSJ tampoco”, insisten en los pasillos del poder.

Incluso, todo parece indicar que el vocal Luis Rubio tampoco está dispuesto a dejar su encumbrada silla. “El gobernador tampoco le va a pedir que se vaya. Rubio está muy activo y no da señales de querer retirarse. Participa de actos de 40 minutos por las inauguraciones de las fiscalías; que suponen viajes por el interior de más de tres horas”, resaltan la plenitud laboral del vocal, pero también la ausencia de una demanda de cambios por parte del propio cuerpo de magistrados.

Llaryora se retira de la mesa de negociación de dos espacios de poder donde la oposición tenía voz y voto. El cierre del capítulo legislativo en el Congreso, el triunfo electoral en Río Cuarto y el activismo político que muestra Juan Schiaretti son elementos ordenadores para el jefe del Partido Cordobés.

El segundo semestre de la política de Córdoba

El segundo semestre de Llaryora tendrá un alto componente de gestión, pero también de patrullaje sobre el territorio que coincide con el regreso de Juez y De Loredo “a casa”, después de meses de atención nacional.

No es casual que en una de sus últimas comunicaciones oficiales haya ofrecido el conteo de pueblos y ciudades que recorrió. Exactamente, informaron 121 visitas al interior, con 96 localidades recorridas.

Esta estrategia, en parte, se explica por la necesidad de empezar a marcar su huella después de la renovación. No es casual que el llaryorismo prefiera mirar hacia adelante y no hacer revisionismo histórico, justo cuando se cumplirán 25 años de gobierno cordobesista este 12 de julio.

llaryora territorio vecinos.jpeg En Monte Maíz, Martín Llaryora reiteró su decisión de trabajar junto a los intendentes y jefes comunales, sin miramientos partidarios.

Con todo, el segundo semestre político de Llaryora empezará en la víspera del 9 de julio, en el marco del pacto de Javier Milei con los gobernadores en Tucumán.

Allí no estarán los gobernadores peronistas-kirchneristas que Llaryora quiere lejos. También estarán los oficialistas/colaboracionistas. Entonces, ¿quién representaría la oposición moderada o de centro? En el Panal afirman que ese lugar es el que construirá Llaryora en adelante y con la foto del Día de la Independencia.

Tan circular es la política en Córdoba que Juez y De Loredo ya confirmaron su asistencia en Tucumán. El senador es un aliado de la primera hora del gobierno de Milei y De Loredo tuvo sus matices. Más cerca de la vereda libertaria, el radical sacará el pecho por la incorporación de la educación al postergado Pacto de Mayo.

Necesitamos que las reformas se sucedan. Por eso celebramos la convocatoria al diálogo y esperamos se abra un tiempo para profundizar en los ejes propuestos que ayuden a salir de la decadencia. — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) March 2, 2024

Al fin y al cabo, en la Asamblea Legislativa, cuando aún invadía la sorpresa, el radical fue el primero en hacer esta observación ante la guardia periodística.

Juan Schiaretti y un objetivo grande

Aquí es donde entra a jugar Schiaretti en esta foto que filtrará oficialistas, opositores y centristas de Tucumán. El tres veces gobernador sigue sumando figuras de la política a sus meriendas de trabajo. El partido nacional que quiere construir empezará a explicar el juego de fuerzas que Llaryora se propone llevar a Córdoba.

El sanfrancisqueño no mostrará interés en el armado cordobés porque se quiere demostrar que ahora se juega en la liga mayor. Es decir, ya no importaría si Juez o De Loredo se unen a La Libertad Avanza o no; porque, en definitiva, Hacemos Por Nuestro País es oposición a Milei y el objetivo es el electorado de centro, antikichnerista (siempre) y el universo de arrepentidos libertarios.

Acompañé a @JSchiaretti en reuniones con dirigentes de Pcias que se incorporan a Hacemos por Argentina — Carlos Massei (@carlosmassei) July 5, 2024



En primer lugar nos reunimos con la Exdiputada Marisa Noblega y el Pte del Partido NEO Juan Noblega de Catamarca.



Después recibimos al Exvice gob de Jujuy, Carlos Haquim.

Llaryora pasará este filtro para salir de la cancha chica, siempre adversa al cordobesismo sin referencia nacional.

De los ocho puntos que sacó Schiaretti en las elecciones generales de 2023, el piso que se fija el llaryorismo para las elecciones de medio término son 18 puntos en la suma nacional porque, como ya se contó, este frente que lidera el tres veces gobernador de Córdoba planea tener representación en la mayoría de los distritos.