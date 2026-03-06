María Emilia Soria salteó a Alberto Weretilneck y apuntó contra Javier Milei

En la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante de General Roca , María Emilia Soria apuntó contra Javier Milei y concentró su mensaje en los aspectos centrales de su gestión. La intendenta prefirió evitar la confrontación con el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck . “La macroeconomía no la maneja ni la provincia ni los municipios”, dijo tras el discurso.

La intendenta cuestionó “el corrimiento del Estado que está llevando adelante el gobierno nacional”, aunque aclaró que es “es el modelo de país que eligió la mayoría”. “Lo respetamos y vamos a seguir adaptándonos a esta nueva realidad y reclamando los contratos y los compromisos que tenemos firmados y que el Estado nacional todavía no ha rescindido y que nos genera una incertidumbre aún mayor”, disparó la dirigente que se ubica como una de las principales candidatas del peronismo para pelear la gobernación en 2027.

Acompañada por su hermano, el senador Martín Soria , legisladores provinciales e integrantes del Tribunal de Cuentas Municipal, la intendenta lamentó el freno a la obra pública que definió el gobierno de Milei “porque además de ser un enorme movimiento económico genera una gran cantidad de puestos de trabajo”. “En todos los casos, eran obras muy necesarias y de una gran magnitud que sólo pueden realizarse con el respaldo del gobierno nacional”, agregó.

Para Soria, el principal problema que viven los municipios se relaciona directamente con el abandono por parte del gobierno nacional. Sin embargo, anticipó que su gestión no tomará una posición “defensiva” y que seguirá reclamando por las obras que la Casa Rosada no termina. Puntualmente hizo referencia el mejoramiento del cruce de Damas Patricias y Ruta 22. “Si van a seguir ignorando la ampliación de la Ruta 22, solicitamos al menos una solución para ese cruce”, lanzó.

Con todo, Soria destacó que a pesar de la paralización nacional, la gestión logró seguir impulsando obras en la ciudad y señaló que para 2026 se proyecta una inversión superior a los 34.699 millones de pesos. “Roca va seguir siendo la ciudad que más obras hace”, afirmó.

María Emilia Soria anticipó que su gestión no tomará una posición “defensiva” ante el corrimiento del Estado nacional de General Roca.

En lo concreto, destacó la culminación de una quincena de obras a lo largo de 2025 y describió 17 frentes de obra que la ciudad promete terminar antes de que termine el año.

La relación con Alberto Weretilneck

A lo largo de su discurso, Soria evitó confrontar con el gobernador. Incluso llamó a coordinar acciones con el gobierno provincial, ya sea para llevar adelante reclamos ante la Casa Rosada como así también para garantizar los ejes centrales de su gestión en el municipio. Allí están las obras para impulsar el constante desarrollo de la ciudad; pero también la implementación de políticas sociales que ofrecen contención y oportunidades de crecimiento personal y comunitario a los ciudadanos; y el acompañamiento al desarrollo productivo local.

Como viene contando Letra P, el peronismo rionegrino ve en Soria a una eventual candidata a la gobernación. Con ese horizonte, ya trabaja en el territorio e imagina armados con los que busca sumar a otros espacios para dar forma a una alternativa a la gestión de Weretilneck, que podría pelear por su reelección en 2027.

Más allá de las peleas locales, la principal diferencia planteadas entre el discurso de Weretilneck y el de Soria se concentra en la relación con Milei. Mientras el gobernador valoró varios aspectos de la política nacional, Soria se concentró en reclamar al Presidente por los compromisos incumplidos por parte de la administración nacional.

“Me parece que no es momento para discutir situaciones que no nos van a llevar a ningún lado que no sea resolver los problemas de nuestros vecinos”, dijo al ser consultada al respecto por la prensa acreditada a la salida de la sesión inaugural en el legislativo local.

A diferencia de la mayoría de sus pares, Soria no estuvo en la Legislatura cuando Weretilneck abrió sesiones el pasado domingo. Sin embargo, desde Roca dejó en claro que el principal problema no es el gobernador. “La macroeconomía no la maneja ni la provincia ni los municipios”, aseguró.