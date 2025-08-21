Patricia Bullrich vs. Axel Kicillof: la violencia en Independiente se mete en la campaña bonaerense

La jornada de extrema violencia que se vivió este miércoles por la noche en el estadio Libertadores de América de Independiente en Avellaneda durante el partido contra Universidad de Chile se metió de lleno en la campaña bonaerense luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , apuntara contra el gobernador Axel Kicillof por los hechos.

En La Plata rechazan las acusaciones y piden “discutir seguridad y no hacer circo”. El ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso , salió al cruce de su par nacional. En el medio pocos mencionan las responsabilidades de la comisión directiva del club liderada por el exintendente de Lanús y dirigente del PRO, Néstor Grindetti .

Luego de las imágenes, tanto de la hinchada chilena haciendo destrozos y arrojando todo tipo de elementos contra los hinchas de independiente, como las de la barrabrava local yendo en busca de los pocos rivales que quedaban en la tribuna iniciando una especie de cacería, que generaron horror, e incluso la intervención del Presidente de Chile, Gabriel Boric , la ministra, hincha de Independiente, apuntó todos los cañones contra el gobernador.

“Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía bonaerense para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”, lanzó junto con un comunicado del ministerio.

“Conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden. Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean. El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”, arremetió.

Al cierre de esta nota la ministra estaba recibiendo al Ministro del Interior de Chile, según se informó “para dialogar y analizar los actos violentos ocurridos el día de ayer en el partido”.

La respuesta bonaerense

Cerca de Kicillof deslindaron responsabilidades y pidieron que Bullrich deje de “hacer circo”. Argumentan que la organización de la seguridad es de Conmebol y que en todos los partidos la policía está afuera de los estadios y que no puede intervenir sin autorización. También, que el jefe del operativo policial pidió suspender el partido en el entretiempo “y le dijeron que no”, y que recién ingresaron al estadio cuando los habilitaron.

En redes sociales fue Alonso quién salió a cruzar a su par nacional. “Bullrich siempre miente”, lanzo e insistió: “Nuevamente en modo campaña la ministra y candidata miente”. El ministro de Seguridad bonaerense explicó que “Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento. El concepto de hinchada visitante del que habla tiene que ver solo con los torneos locales. Todos los protocolos que corresponden al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la APreViDe fueron controlados, supervisados y aprobados”.

Además, marcó que “la seguridad dentro del estadio depende solamente del organizador del partido, en este caso el Club Independiente y la Conmebol”. “Tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri (autoridad de FIFA) la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce”, chicaneó.

Nadie habla de Néstor Grindetti

Lo llamativo de la conversación es que todos parecen olvidar la responsabilidad que cabe sobre el Club y su dirigencia liderada por Grindetti. Bullrich olvida mencionarlo cuando habla de los negocios con las barras y el operativo de seguridad, algo que seguramente sí hubiera recordado si el presidente del club aún fuera Hugo Moyano, contra quien la ministra batalló en política, pero también en el club de sus amores acompañando la campaña que llevó a Grindetti a la conducción del club.

Cristian Ritondo independiente

No hubo lugar para hablar tampoco de otro dirigente de Independiente, Cristian Ritondo, que si de algo sabe es de operativos de seguridad luego de haber conducido durante cuatro años el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal. De ellos tampoco se acordó Alonso cuando eligió apuntar contra Macri, que nada tenía que ver con lo ocurrido en el Libertadores de América.