Marcelo Lewandowski no compra la oferta de Giuliano y sigue escondiendo sus cartas para 2027

El senador Marcelo Lewandowski no acepta, al menos por ahora, la oferta de Diego Giuliano para encabezar la lista de diputados provinciales si el massista es candidato a gobernador de Santa Fe . Así lo advierten en su entorno, donde niegan cualquier acuerdo y aseguran que, a esta altura del proceso, todavía no hay definiciones.

Cerca del senador apelan a una metáfora para explicar la postura del excomentarista deportivo: “Todos juegan con su billetera, pero él todavía no compra nada”.

Como reveló Pablo Fornero en Letra P , Giuliano imagina una nómina con la mayor potencia electoral de cara a una eventual interna del PJ en 2027.

En Rosario , el presidente del Frente Renovador apuesta todo a una alianza con Ciudad Futura : Juan Monteverde a la intendencia y la diputada nacional Caren Tepp para intentar recuperar la senaduría departamental.

TEMPORADA DE ROSCA Massa le mostró encuestas a Giuliano que entusiasman al peronismo de Santa Fe para 2027 El rosarino ya imagina su armado: Monteverde para la intendencia, Lewandowski y Corsalini para Diputados provinciales y Tepp para el Senado por Rosario @pfornero https://t.co/1oPIMgp6nm pic.twitter.com/hWc0J7D88D

La cosa se complica al pensar en la Legislatura provincial. Allí, el massismo proyecta a Lewandowski encabezando la lista de diputados, secundado por el intendente de Pérez, Pablo Corsalini .

El problema es que ninguno parece demasiado convencido con el lugar que le asignaron. A la negativa de Lewandowski a firmar por anticipado la propuesta se suman las aspiraciones del propio Corsalini de competir por la gobernación.

El alcalde, cuentan, está dispuesto a conversar con el massismo, pero no le entusiasma que lo anoten como escolta cuando él también quiere encabezar.

Los planes de Lewandowski para 2027

Algo similar podría sucederle a Lewandowski. No son pocos los que todavía lo ven en la pelea por la Casa Gris, una disputa que ya protagonizó en 2023, cuando cayó frente a Maximiliano Pullaro con un 31% que hoy no resulta nada despreciable.

Esa posibilidad tiene en contra el antecedente de haber quedado desdibujado después de perder la batalla por la representación del PJ en la Convención constituyente de 2025, cuando compitió por fuera con Activemos!.

Quienes lo imaginan en una hipotética candidatura a la gobernación sostienen que, pese al traspié, conserva un atributo que escasea en el peronismo santafesino y que siempre lo mantuvo en la consideración de Cristina Fernández de Kirchner: es uno de los pocos dirigentes justicialistas de la Bota que puede mostrar votos propios.

Otros, en cambio, lo anotan en Rosario, donde podría disputar una interna con Monteverde. Es una jugada que algunos compañeros le reprochan no haber hecho hace tres años, cuando la gobernación se perfilaba perdida, pero el Palacio de los Leones era un botín asequible.

Finalmente, están quienes coinciden con Giuliano en que sería una excelente cabeza de la lista de diputados provinciales. ¿El objetivo? Neutralizar -o, al menos, enfrentar con herramientas de peso- un eventual regreso del exgobernador Omar Perotti a las candidaturas en la tira de la cámara baja.

En todos los casos, las distintas tribus del PJ hacen señas como si tuvieran la carta de Lewandowski en la mano. El senador, mientras tanto, se la guarda y evita dar pistas sobre si se irá al mazo o cantará truco.

La agenda del senador

La cautela estratégica, de todos modos, no implicó una reducción de su exposición pública. Lewandowski trabaja fuerte con su equipo de comunicación para antagonizar con Unidos en redes sociales utilizando como ejes principales la situación económica, la problemática de los endeudados y la realidad de las PYME.

Hace menos de una semana, desde el Senado, cargó contra los apoyos políticos al modelo económico de Javier Milei y advirtió: “Aquellos gobernadores que siguen acompañando este modelo a futuro se tienen que dar cuenta de que les va a ir muy mal”.

En las redes fue más directo contra el mandatario santafesino. “Pullaro es Milei”, disparó, en un mensaje donde además cuestionó el acompañamiento de los legisladores de Unidos a las políticas de la Nación.

Marcelo Lewandoski sentado junto a Lucila De Ponti en el Congreso sobre Democracia organizado por la Universidad Nacional de Rosario.

Más allá de esa confrontación, su última aparición pública fue en el Congreso sobre Democracia organizado por la Universidad Nacional de Rosario, en el que participó de un panel sobre los avances y las deudas de la reforma constitucional santafesina de 2025.

Allí volvió a cruzarse con Giuliano, aunque hubo una minucia que da para especular a quienes se detienen en los detalles más banales de la rosca. A la hora de sentarse, Lewandowski amagó a ubicarse junto al massista, pero terminó eligiendo hacerlo al lado de la diputada Lucila De Ponti, del Movimiento Evita, lejos de quien es señalado como un eventual socio.