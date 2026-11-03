Justo cuando tomó el caso $LIBRA, Rafecas fue propuesto por Mahiques para Casación de la Ciudad

Juan Bautista Mahiques envió al Senado 27 pliegos de magistrados , ellos el del actual juez federal Daniel Rafecas , a quien propuso como vocal de la Cámara Nacional de Casación de la Capital Federal. Con su postulación, el juez evitará interceder en el caso $LIBRA, el tema más sensible que se instruye en Tribunales contra Javier Milei .

A partir de un dictamen del fiscal Eduardo Taiano , el juez Marcelo Martínez de Giorgi cerró la causa y sobreseyó al Presidente, a su hermana, Karina Milei , y al resto de los acusados. Pero el jueves pasado, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apeló esa decisión, por considerar que el juez tomó una decisión prematura al cerrar la causa.

Luego del polémico fallo, el juez le dejó su lugar a Rafecas, quien giró la presentación de la PIA a Taiano. Martínez de Giorgi también fue protagonista de los pliegos del Senado: su esposa, Ana María Juan , fue elegida por al cámara alta como jueza federal de Hurlingham.

Menos de una semana después, Mahiques lo incluyó en un paquete de pliegos que envió al Senado, que tomará estado parlamentario en la sesión del 19 de noviembre. Las audiencias podrían llegar unas semanas después y si la cámara alta lo nombra antes de fin de año, evitará pronunciarse sobre la investigación por estafas.

Con su eventual nombramiento, además, Rafecas dejará libre el juzgado federal 3 de Comodoro Py , que suele instruir causas emblemáticas sobre corrupción. También hay otras investigaciones de alto impacto público como la que estudia un presunto delito de dádivas vinculado al financiamiento del acto político y la presentación de libro que encabezó Milei en octubre de 2025.

Uno de los involucrados es el empresario Eduardo Kovalivker, dueño de la Droguería/Farmacia Suizo Argentina e involucrado en la causa ANDIS. En la causa se investiga si el empresario aportó de manera irregular unos 70.000 dólares para el alquiler del recinto. Rafecas deberá seguir con la investigación hasta que el Senado no lo nombre en la Casación porteña, que es un juzgado de escasa relevancia.

En Comodoro Py, el magistrado tomó decisiones controversiales los últimos años, algunas que beneficiaron a Cristina Fernández de Kirchner, como cerrar la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman, o la denuncia por enriquecimiento ilícito contra la expresidenta realizada por Margarita Stolbizer.

Estos pergaminos no le alcanzaron a Rafecas para que el Senado, durante la conducción de CFK, lo nombre como procurador general. El expresidente Alberto Fernández lo propuso en 2020 y su pliego nunca fue tratado en la Comisión de Acuerdos, que presidía la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. La exigencia de la entonces vicepresidenta era que se debía sancionar antes un proyecto para cambiar el sistema.

El bloque peronista mantiene la postura de avalar todos los pliegos que envíe Mahiques. La orden de CFK es clara: "Sólo se rechazan aquellos de quienes hayan cometido algún ilícito". No está claro si Rafecas integra esa lista.

Comodoro Py violeta

Con los pliegos que envió este martes, Mahiques sumó 250 propuestas al Senado para cubrir los tribunales federales. Milei heredó una justicia con un tercio de vacantes y su primer ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no pudo cubrir ni una. El encargado de negociar con el Congreso era su segundo, Sebastián Amerio, leal a Santiago Caputo.

El asesor presidencial se concentró en gestionar las dos vacantes de la Corte Suprema y le fue mal. Propuso al juez Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla, quienes se convirtieron en los primeros pliegos para el máximo Tribunal rechazados por el Senado. El debate por los candidatos a jueces se retomará el 17 y el 18 de noviembre, cuando la Comisión de Acuerdos tendrá nuevas audiencias.

En esta oportunidad, quien las convocó fue el senador radical Maximiliano Abad, quien heredó la presidencia de la comisión por el fallecimiento del libertario Juan Carlos Pagotto. El oficialismo quiere que el reemplazo sea la senadora de La Libertad Avanza, Nadia Márquez. Por ahora, no consiguió los votos. Tratará de encontrarlo en estas semanas.