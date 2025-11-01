SIGUEN LAS CARTAS

Mauricio Macri criticó la designación de Adorni en lugar de Francos y dijo que no logró acordar con Milei

Publicó un tuit después de cenar con el Presidente. Advirtió sobre la falta de experiencia del nuevo jefe de Gabinete y alertó sobre las internas en la Casa Rosada.

Por Letra P | Periodismo Político
Mauricio Macri. PRO sede Balcarce.

En un comunicado difundido este sábado, Macri relató que fue invitado a cenar por el Jefe de Estado en la residencia presidencial como gesto de agradecimiento por el respaldo recibido antes de las elecciones legislativas. Allí, según dijo, conversaron sobre la necesidad de reforzar los equipos de gobierno, pero no lograron “ponerse de acuerdo”.

El fundador del PRO remarcó que “la salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia no parece ser una buena noticia”.

La opción que propuso Mauricio Macri

Macri sugirió que podría haberse designado a alguien del entorno presidencial con mayor capacidad técnica y de gestión, como Horacio Marín, presidente de YPF. A su criterio, Marín reúne “todas las condiciones por su experiencia previa”. Antes de las elecciones, ya había sonado el rumor sobre el nombre del titular de la petrolera nacional para asumir como ministro coordinador, pero no habría aceptado el ofrecimiento.

Macri recordó además que “el jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial” y explicó que su función principal es coordinar equipos políticos y de gestión bajo una estrategia común.

El expresidente sumó a sus críticas la falta de resolución de las disputas internas dentro del Gobierno, las cuales consideró “claves en la hoja de ruta del futuro”. No dio nombres, pero se refería a la pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo, con quien mantiene un enfrentamiento desde el año pasado. Se espera que el asesor asuma en un megaministerio en los próximos días.

Por último, el titular del PRO lamentó que el Ejecutivo pierda el foco en un momento que consideró bisagra para el país. “Tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”.

Macri cerró su mensaje aclarando que no busca cargos ni beneficios personales: “Como el Presidente ha dicho públicamente, no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”.

