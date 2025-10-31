NO ERA FAKE

Testimonial: Manuel Adorni no asumirá su banca en la Legislatura porteña

El vocero por la boca murió: el 21 de mayo había asgurado que iba a jurar como diputado y este viernes fue designado jefe de Gabinete.

Letra P | Juan Rezzano
Por Juan Rezzano
Manuel Adorni era un candidato testimonial.

"Es una fake", respondió Manuel Adorni el 21 de mayo, fastidiado, cuando le preguntaron si, como se decía, había decidido no asumir en la Legislatura porteña. "Estoy cansado de repetir que efectivamente voy a presentar mi renuncia el 9 de diciembre", abundó. Cinco meses y diez días después, renunció, pero a tomar la banca.

Adorni encabezó la lista de La Libertad Avanza de aspirantes al parlamento porteño y fue protagonista de la campaña junto al Presidente. El eslogan fue "Adorni es Milei". La nómina violeta ganó esa compulsa con el 30,13% de los votos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1984426352787738772&partner=&hide_thread=false

Manuel Adorni, en duda de entrada

Desde la nominación misma como candidato, arreciaron las especulaciones sobre la jerarquía de esa postulación: si era tesimonial o el funcionario asumiría su rol en la Legislatura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/1984416487722139798?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1984416487722139798%7Ctwgr%5E51e49934d045f8dc4414d96158e164a31a9ba0a2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fletrap.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17619604081388903&partner=&hide_thread=false

En ese contexto, el economista juró y perjuró que su destino era la banca. "El 9 de diciembre voy a presentar mi renuncia. Esa es la decisión que tomé”, dijo aquel 21 de mayo en una conferencia en la que reprodujo un audio de Radio Rivadavia.

Embed - Conferencia de prensa | 21.05.25

Fin.

