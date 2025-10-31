Testimonial: Manuel Adorni no asumirá su banca en la Legislatura porteña

"Es una fake", respondió Manuel Adorni el 21 de mayo, fastidiado, cuando le preguntaron si, como se decía, había decidido no asumir en la Legislatura porteña. "Estoy cansado de repetir que efectivamente voy a presentar mi renuncia el 9 de diciembre", abundó. Cinco meses y diez días después, renunció, pero a tomar la banca.
Adorni encabezó la lista de La Libertad Avanza de aspirantes al parlamento porteño y fue protagonista de la campaña junto al Presidente. El eslogan fue "Adorni es Milei". La nómina violeta ganó esa compulsa con el 30,13% de los votos.
Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme…
En ese contexto, el economista juró y perjuró que su destino era la banca. "El 9 de diciembre voy a presentar mi renuncia. Esa es la decisión que tomé”, dijo aquel 21 de mayo en una conferencia en la que reprodujo un audio de Radio Rivadavia.