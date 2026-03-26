Manuel Adorni, también pegado a $LIBRA: iba a ser el presentador del Tech Forum 2025

A los escándalos por sus vuelos privados a Punta del Este y sus aparentes inconsistencias patrimoniales que encadenó en las últimas semanas, Manuel Adorni suma uno que lo vincula con el caso $LIBRA, la sospecha de corrupción más grave que degrada la imagen del gobierno de Javier Milei .

Según reveló este jueves Irina Hauser en Página 12, el vocero presidencial "tenía todo listo para ser el vocero principal del Tech Forum 2025", el encuentro que terminó cancelado por el estallido del culebrón de la criptoestafa a partir del tuit promocional del Presidente, publicado y borrado cinco horas después en febrero de ese año.

"Manuel Adorni no se salvó de aparecer en los chats y los archivos reveladores del celular de Mauricio Novelli , el trader amigo de Javier Milei que impulsó el fraude de $LIBRA", escribió la periodista en un artículo que el sitio presenta en su portada bajo el título Criptovocero.

Hauser recuerda que, el año pasado, el jefe de Gabinete "había tratado de 'imbéciles' a quienes informaron que de la mano de Novelli sería uno de los principales oradores del Tech Forum 2025", el encuentro que "en su versión 2024 había sido la antesala de la criptoestafa y otros negocios con el Gobierno". "No quedan dudas, según los diálogos obtenidos por los peritos oficiales, de que estaba todo preparado para que el ahora Jefe de Gabinete fuera allí una figura estelar: hasta estuvo pautado que fuera el “opening” de la velada", señala la nota de Página 12. O sea, Adorni iba a ser, en ese foro cripto, una suerte de Conan O'Brien de la entrega de los premios Oscar.

Hauser transcribe un mensaje que Pía Novelli , hermana de Mauricio, envía el 23 de enero de 2025 a un grupo de WhatsApp donde se organizaba el marketing el Tech Forum, que estaba pautado para abril de ese año. “Hola Fede! Importante, necesitamos. Pagá el lunes el posteo de Manuel adorni como key note speaker (orador principal). Opening (vocero presidencial). Que sea super llamativo, teniendo en cuenta que ya empezamos con lo nuevo”, decía.

"En ese grupo, bautizado como 'Marketing & Web Tech Forum 2025' se planificaban flyers, posteos y carpetas digitales para vender el evento. En ese marco, hasta se analizaron dos versiones de la cara de Adorni para ver cuál quedaba mejor. Como mostró el periodista, docente y programador Maximiliano Firtman, el 27 de enero la cuenta de Tech Forum compartía un aviso en inglés que decía que les complacía anunciar que el entonces portavoz presidencial daría apertura al encuentro (Tech Forum LATAM 2025) el día 5 de abril del año pasado. El entonces vocero no lo desmintió en el momento de la publicación; recién lo hizo luego de que estallara el escándalo de $LIBRA", agrega la nota.

image Los chats que comprometen a Manuel Adorni (fuente: Página 12).

Hauser agrega que "en la conversación por la confección del flyer con la participación de Adorni, rescatada en el peritaje de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), aparecen dando indicaciones la hermana de Novelli, Pia, y el renunciado exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, agendado como 'Sergio Cripto City'. Morales decía que se tenía que notar que Adorni no era 'un speaker más'. 'Habría que pensar la forma que tenga más gancho', le indicaba Morales al encargado del diseño, miembro de una empresa tercerizada a la que los Novelli les quedaron debiendo tras el escándalo de LIBRA y la caída en desgracia del Tech Forum.“Spokesman for the Presidency of Argentina”, sugería para remarcar su carácter de vocero presidencial".

El día después de la furia de Manuel Adorni

La revelación de Pagina 12 llega al día siguiente de la conferencia de prensa en la que Adorni se negó a responder preguntas sobre los escándalos que lo acechan con la excusa de no entorpecer las investigaciones judiciales y con el argumento de que los periodistas no son jueces.

Como escribió Sebastián Iñurrieta en Letra P, el vocero presidencial dejó sin responder cinco preguntas:

1- ¿La casa en el country de Exaltación de la Cruz es de Manuel Adorni?

2- ¿Cómo pagó el viaje a Punta del Este?

3- ¿Cuántas "esposas" viajaron con la comitiva a Estados Unidos?

4- ¿No es paradójico que LLA quiera eliminar el IVC?

5- ¿Piensa en renunciar?

A partir de estas nuevas revelaciones, se suma una sexta: ¿Cuál es o fue su relación con la organización que promovió, con la colaboración imprescindible del presidente Milei, la estafa con el token $LIBRA?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/2036858606033965522&partner=&hide_thread=false El 29 de abril el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estará yendo a presentar su informe al Congreso de la Nación conforme lo establece la Constitución Nacional.



Este año marcará un punto bisagra para la historia de nuestro país: dicen que no hay consumo pero creció 8 puntos en el… pic.twitter.com/mc4gDlnVD5 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) March 25, 2026

Acaso pueda responderla el 29 de abril, cuando, como anunció este miércoles, se presente a rendir cuentas, en su condición de jefe de Gabnete, ante el Congreso.