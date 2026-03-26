Encuesta: el 70 por ciento cree que Manuel Adorni es corrupto

Solo el 26 por ciento de las personas encuestadas opina que Manuel Adorni es honesto.

El 70 por ciento de las personas encuestadas en todo el país por la consultora Innova considera que Manuel Adorni es corrupto. Así lo refleja un trabajo realizado entre el 16 y 19 de marzo, una semana antes de la conferencia de prensa que dio este miércoles el jefe de Gabinete de Javier Milei.

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Por otra parte, la imagen del Presidente continúa a la baja y cosecha sólo 41 puntos de imagen positiva.

El informe de la firma liderada por Martín Ostolaza y Guillermo Variego está sustentado en una muestra de 1830 casos, bajo un método Cawi de recolección de datos. La encuesta es la primera de corte nacional que desarrolla la consultora de origen rosarino.

Dato lapidario para Manuel Adorni El dato más fuerte del informe es que siete de cada diez personas cree que Adorni es corrupto. El vocero está contra las cuerdas producto de su viaje a Punta del Este en un avión privado y la existencia de propiedades no registradas dentro de su declaración jurada. En ese marco, solo el 26 por ciento piensa que el jefe de Gabinete es honesto.

Innova OP - Estudio de opinión - República Argentina - Marzo 26 No es la única mala nota que la encuesta le da al gobierno de La Libertad Avanza. El 60 por ciento del país considera que la gestión es corrupta, mientras que el 30% la pondera como "honesta" y un 10% declara no saberlo. En paralelo, el 55 por ciento entiende que es una gestión ineficiente.

Alerta para Javier Milei En la misma línea, el 58 por ciento está a favor de un cambio de gobierno en 2027, mientras que el 33% prefiere que Milei siga al comando de la Casa Rosada. El Presidente tiene una valoración positiva de 41 puntos. Por último, ante la pregunta de "¿Cuál es el principal problema del país?", “Los sueldos” aparece en el primer puesto (27%), seguido de “Aumento de precios y tarifas” (20%), ambos componentes de corte nacional y asociados a la responsabilidad del gobierno libertario. Por debajo, asoman "Inseguridad" (16%) y "Corrupción" (15%).

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