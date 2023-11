"Ni los gobernadores más conservadores van a ser parte del armado de un Vox. No tenemos nada que ver con eso. Podemos brindarle un apoyo subterráneo a Milei para que no gane Massa, pero ahí termina la ayuda", sintetizó uno de los mandatarios provinciales del radicalismo. El rechazo a la construcción de un espacio de ultraderecha unificó las posturas en el partido centenario, en donde Morales no tiene muchos socios para la búsqueda de un acuerdo con el candidato de Unión por la Patria.

Milei, a plazo fijo

Macri, por su parte, entiende que su acuerdo con Milei tiene fecha de vencimiento con el ballotage. Por eso se cuidó mucho en aclarar que su objetivo es que Massa pierda en la segunda vuelta. La posibilidad de integrar un eventual gobierno libertario, lograr cargos para sus soldados o la incidencia en políticas de Estado forma parte del menú de discusiones, pero se esclarecerá con el resultado en mano.

El expresidente se encargó de dejárselo claro a Milei y también a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel. Durante la semana hubo rumores sobre una reunión secreta entre el exmandatario y la aspirante a vicepresidenta. Los contactos, según pudo reconstruir este medio, existieron, pero no de manera presencial. "Es sólo un apoyo para ganar la elección. Los une el terror a Massa", consideró uno de los interlocutores habituales de Macri que rechaza, por ahora, la idea de cualquier tipo de cogobierno con La Libertad Avanza.

Para poder avanzar en un acuerdo con LLA, Macri necesita primero una victoria en noviembre. Recién entonces, las presiones que ejerce para que diferentes figuras del PRO se expidan a favor del economista mutarán en ofrecimientos para integrar una administración o para conformar un bloque nuevo en el Congreso. Pero para ese partido todavía falta.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1720595215105331285&partner=&hide_thread=false A Milei cada vez le cuesta más ocultar la intervención de Macri en su campaña



Definió que cerrará su campaña en Córdoba, provincia en la que el expresidente tuvo la mayor cantidad de votos y se despidió antes de las generales 2019



https://t.co/Gga6wpFiXE

@mauriCanta pic.twitter.com/WDuTtNddty — LETRA P (@Letra_P) November 4, 2023

En el PRO son conscientes de que una victoria de Milei posicionaría a Macri como el "nuevo gran ordenador" del escenario político, lo que imposibilitaría los planes de jubilación que tienen para el expresidente, entre otros, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Una mirada similar tienen en la UCR respecto del lugar en que dejará parado al expresidente una eventual victoria de Milei, que lo validará como el interlocutor válido entre LLA y JxC. "Eso no quiere decir que vamos a ir todos detrás de él", aclaró uno de los dirigentes que forma parte de la conducción del partido radical.

En este escenario Macri se mueve a paso firme, con respeto a los objetivos personales de cara figura de JxC. Dos ejemplos de eso son sus conversaciones con el diputado Diego Santilli y el jefe de Gobierno electo, Jorge Macri. El exprecandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, como contó este portal, no será neutral en el ballotage porque precisa marcar una postura para mantenerse en carrera en 2025 y en 2027 como el mejor opositor a Axel Kicillof. "Mauricio entendió la vocación de poder y lo que se juega Diego en la provincia", afirmó uno de los integrantes del PRO bonaerense.

Jorge Macri, desde su entronización, tiene el control del aparato del PRO en la Ciudad. En el macrismo calculan que la abstención en el territorio porteño será una de las más altas el 19N por el rechazo a Milei y a Massa (creen que ambos alcanzaron un techo en las generales) y la falta de incentivo para concurrir a las urnas por ya estar resuelta la disputa local luego de que Leandro Santoro desistió de ir a la segunda vuelta. El 22O JxC cosechó 44 puntos en ese distrito, una cantidad de votos que cotiza en bolsa en un mano a mano entre Massa y Milei.

Massa, como contó Letra P, movió rápido sus fichas para que Jorge Macri, y el votante cambiemista porteño, no tuvieran incentivos para seguir en la contienda electoral. Ahora Mauricio Macri busca volver a motivar a su primo y a quienes votan en el distrito que vio nacer al PRO. "No voy a ser la excusa ni la razón para que se rompa Juntos por el Cambio. Algunos buscan la excusa para que se rompa. Es imprescindible que la unidad del espacio se sostenga. En términos personales, me voy a expresar más adelante, pero he estado siempre enfrentado al kirchnerismo y eso alcanza como definición", señaló el alcalde electo el miércoles.

La pata radical

El ingeniero conoce muy bien todos estos caminos que comenzaron a construirse en torno a su decisión de apoyar abiertamente a Milei desde la noche misma del 22 de octubre. Sin embargo, antes de las elecciones generales una de esas rutas ya había comenzado a recorrerla y tiene como destino final la pelea por el liderazgo en la UCR. Días antes de la derrota de Patricia Bullrich, Macri empezó a hacer averiguaciones con las figuras más políticas de la coalición para conocer las internas del partido centenario.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1720210050923237557&partner=&hide_thread=false #JxC | Los gobernadores le plantan pelea a Macri por el liderazgo de la alianza



Las posturas rumbo al ballotage enfrentan al expresidente y a los mandatarios provinciales electos



Los detalles >>> https://t.co/e0jBSmZAp7

@gonzalofprado pic.twitter.com/lvL9jkHbVo — LETRA P (@Letra_P) November 2, 2023

"Los que perdieron, ya dejaron pasar su momento", dijo al pasar el expresidente durante una de las últimas actividades de la campaña junto a Bullrichcuando el tema de conversación eran, justamente, los socios boinablanca.

Sin decirlo abiertamente, el expresidente no quiere a Lousteau ni a Morales en la presidencia de la UCR. Tampoco a ninguna de las figuras que responden a ambos dirigentes del palomar de JxC. Los cuestionamientos crudos que los radicales le propinaron tras el pacto de Acassuso, cuando echaron en vivo al fundador del PRO de la coalición, no dejan espacio a una reconciliación. Mientras, Macri mira con mucha atención a Gustavo Valdés: piensa en el gobernador de Corrientes como el tapón para las aspiraciones del senador y del jujeño.