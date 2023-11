Te pido @JonatanViale: sácame de esa lista de radicales que apoyan a Massa.

No sé de dónde sacaste esa idea absurda, hablás conmigo casi a diario.

Que no apoye a Milei (quien odia a la UCR) y tampoco a Massa (socio de los K) no habilita a ninguna conjetura.

Los dos son pésimos pic.twitter.com/B04Lq6SFBb