Mauricio Macri no quiere cargos, pero sí los honores . El expresidente blanqueó el viernes que apoyará en el ballotage al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , en medio de la incertidumbre que rodea a la letra chica del acuerdo entre ambos, ya bautizado como Pacto de Acassuso por una cuestión geográfica. ¿Qué rol buscará tener el fundador del PRO en un eventual gobierno del libertario? Desde la mesa chica macrista aseguran que su jefe no aceptará un puesto institucional, aunque nadie lo imagina corrido de la escena del poder.

“Macri no va a agarrar nada, no va a aceptar ninguna propuesta”, dijo a Letra P un hombre cercano al expresidente. También describió que en estos días está concentrado en el gabinete porteño que comandará su primo Jorge Macri, con el objetivo de “depurar” de radicalismo los cargos más importantes. “Dice que ya ganaron muchas gobernaciones y se deberán arreglar con eso, no quiere darles ni un ministerio en la Ciudad”, explicó la fuente, en línea con la discusión subida de tono que Macri tuvo esta semana con los principales dirigentes de la UCR.