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Malvinas: los puntos salientes del proyecto de Defensa de la Soberanía del Gobierno

La iniciativa endurece sanciones sobre recursos naturales, reorganiza la seguridad nacional y amplía herramientas ante amenazas externas.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei habló en Cadena Nacional por Malvinas.

Javier Milei habló en Cadena Nacional por Malvinas.

El presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa del Gobierno que toma como punto de partida el reclamo por las Islas Malvinas y propone una reforma más amplia sobre seguridad nacional, defensa, economía, inteligencia, infraestructura crítica e influencia extranjera.

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El texto busca reemplazar el régimen vigente sobre actividades no autorizadas en las islas y los espacios marítimos cuya soberanía reivindica la Argentina, pero excede esa cuestión. También crea nuevas estructuras de coordinación dentro del Poder Ejecutivo, modifica la Ley de Defensa Nacional y establece herramientas para actuar frente a amenazas externas.

Entre los cambios aparecen un endurecimiento de las sanciones económicas y penales, la creación del Consejo de Seguridad Nacional, la incorporación de la política económica al esquema de seguridad y nuevas reglas sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la participación extranjera en campañas políticas.

Malvinas: los principales puntos del proyecto

  • 1. Endurece el régimen sobre Malvinas y la explotación de recursos naturales. La iniciativa prohíbe explotar recursos renovables o no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos circundantes y la Plataforma Continental Argentina sin autorización argentina. También alcanza a accionistas, controlantes y actores que hagan posibles esas actividades. Las multas pueden ir de 4000 a 500 mil barriles de petróleo y se contemplan inhabilitaciones de cinco a 20 años.
  • 2. Aumenta las penas penales y habilita juicios en ausencia. La exploración de hidrocarburos sin autorización podrá ser castigada con penas de 12 a 15 años de prisión; la exploración o explotación de recursos no renovables, con entre 12 y 20 años; y la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, con entre 15 y 20 años. Además, el proyecto permite juzgar esos delitos en ausencia.
  • 3. Crea un régimen para abandonar y regularizar las actividades prohibidas. Personas y empresas podrán ingresar a un Régimen de Desistimiento y Regularización si cesan las operaciones cuestionadas y se comprometen a no reiterarlas. Para regularizar su situación podrán pagar una multa o reconvertir las inversiones hacia actividades lícitas y autorizadas dentro del territorio argentino.

Seguridad Nacional

  • 4. Crea un Sistema y un Consejo de Seguridad Nacional. El nuevo Sistema de Seguridad Nacional integrará las áreas diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia. Su órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente e integrado, entre otros, por el jefe de Gabinete y los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Ministerio de Economía e Inteligencia.
  • 5. La política económica pasa a formar parte de la seguridad nacional. El Ministerio de Economía deberá elaborar una Política Económica de Seguridad Nacional, que tendrá que adecuarse a los lineamientos generales definidos dentro del nuevo sistema. Defensa, Cancillería e Inteligencia también deberán elaborar políticas sectoriales, todas coordinadas por el Consejo de Seguridad Nacional.

Fuerzas Armadas, infraestructura crítica e influencia extranjera

  • 6. Amplía el concepto de amenaza externa y el papel de las Fuerzas Armadas. La reforma de la Ley de Defensa Nacional incorpora riesgos, amenazas y desafíos externos de origen estatal o no estatal y de carácter cinético o no cinético. Las Fuerzas Armadas podrán prepararse para operaciones convencionales y no convencionales y ser utilizadas, cuando corresponda, para proteger Infraestructuras Críticas.
  • 7. Endurece las reglas frente a la influencia extranjera en política. El proyecto prohíbe que personas extranjeras sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten campañas o propaganda electoral. El régimen contempla multas que pueden llegar hasta diez veces el monto involucrado.
  • 8. Refuerza la protección de infraestructura crítica y la respuesta ante amenazas. El texto crea un régimen para identificar y proteger Infraestructuras Críticas vinculadas con servicios esenciales, salud, seguridad, defensa, economía y funcionamiento estatal. También prevé sanciones y medidas urgentes frente a acciones que amenacen la integridad territorial, interfieran en decisiones de autoridades argentinas o afecten instalaciones estratégicas.

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