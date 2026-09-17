Malvinas: los puntos salientes del proyecto de Defensa de la Soberanía del Gobierno

El presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa del Gobierno que toma como punto de partida el reclamo por las Islas Malvinas y propone una reforma más amplia sobre seguridad nacional, defensa, economía, inteligencia, infraestructura crítica e influencia extranjera.
El texto busca reemplazar el régimen vigente sobre actividades no autorizadas en las islas y los espacios marítimos cuya soberanía reivindica la Argentina, pero excede esa cuestión. También crea nuevas estructuras de coordinación dentro del Poder Ejecutivo, modifica la Ley de Defensa Nacional y establece herramientas para actuar frente a amenazas externas.
Entre los cambios aparecen un endurecimiento de las sanciones económicas y penales, la creación del Consejo de Seguridad Nacional, la incorporación de la política económica al esquema de seguridad y nuevas reglas sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la participación extranjera en campañas políticas.