Presupuesto 2027: siete gobernadores negocian el aval para pedir deuda por U$S 1220 millones para obras

Diego Santilli y los gobernadores, una foto que se repetirá en medio de la rosca por la reforma electoral y el Presupuesto.

El Presupuesto 2027 habilitó una particular rosca entre siete gobernadores y la Casa Rosada por el acceso a financiamiento por U$S 1220 millones para obras en las provincias en las puertas del año electoral. El esquema previsto en la hoja de ruta libertaria contempla permisos para financiar obras de infraestructura hídrica, vial y energética, además de proyectos productivos y estratégicos.

Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rolando Figueroa (Neuquén) y Marcelo Orrego (San Juan) comenzarán una intensa negociación con la Casa Rosada que luego se plasmará en el Congreso para poder acceder a financiamiento internacional y avanzar con obras en cada una de sus provincias, algunas clave, pensando en el año electoral.

De hecho, la discusión quedará atada a ese debate que incluye el debate por la eliminación de las PASO . El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aceleró reuniones con algunos mandatarios provinciales durante este miércoles y jueves, con la agenda atravesada por la reforma electoral, pero con el tema del Presupuesto emergiendo sobre la mesa de trabajo.

Este miércoles, Santilli tiene previsto recibir en su despacho a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

La lista se completará este jueves con Carlos Sadir (Jujuy) y los litoraleños Zdero y Valdés, que tienen particular interés en que el Presupuesto habilte avales para salir a buscar deuda que destinarán a obras en sus provincias.

Los gobernadores Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Entre las autorizaciones de crédito que aparecen en el Presupuesto 2027 que la Casa Rosada envió al Congreso, Chaco podría ser habilitada para negociar por U$S 120 millones que serían destinados a obras infraestructura hídrica, saneamiento y obras viales, mientras Corrientes podría quedar autorizada para salir a buscar unos U$S 100 millones para líneas de alta tensión y US$ 50 millones para el Puerto de Corrientes.

La planilla anexa al artículo 50 contempla autorizaciones de crédito para Chaco, Córdoba, Corrientes, Neuquén, San Juan y Santa Fe, además de una autorización denominada en euros para Mendoza. El reparto en dólares suma US$ 1220 millones entre esas provincias.

Las obras previstas en Córdoba y Santa Fe

Córdoba concentra el mayor volumen de autorizaciones en dólares. El esquema incluye U$S 125 millones para el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba, U$S 100 millones para infraestructura hídrica y de saneamiento, U$S 15 millones para saneamiento y U$S 250 millones para infraestructura vial.

A esa lista se suman los U$S 40 millones destinados al Programa de Agua y Saneamiento. En conjunto, los créditos que la provincia podría salir a buscar alcanzan U$S 530 millones, con un plazo mínimo de amortización de tres años para cada operación.

Los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro.

Santa Fe tiene contamplados unos U$S 125 millones para el Acueducto Biprovincial, U$S 25 millones para la defensa contra inundaciones en San Javier y otros U$S 150 millones para infraestructura económica, productiva y social. El total provincial alcanza los U$S 300 millones.

En el caso de San Juan, el proyecto incorporado al Presupuesto 2027 contempla un préstamo de U$S 100 millones para infraestructura energética. Neuquén, por su parte, podría ser habilitada a tomar deuda por U$S 20 millones para finalizar y poner en marcha el Proyecto Multipropósito Nahueve Ingeniero Pedro Salvatori.

Mendoza y el esquema de avales

Mendoza figura en ese listado con una autorización diferente al resto, porque la habilitación contempla un préstamo por 100 millones de euros, también con un plazo mínimo de amortización de tres años. El destino establecido es el proyecto de Metrotranvía Mendoza.

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza.

La planilla también incorpora garantías para el INVAP por hasta U$S 300 millones, destinadas a proyectos de exportación en áreas tecnológicas como nuclear, medicina nuclear, espacial, defensa, ambiente y seguridad.

También hay un aval previsto para la empresa Energía Argentina S.A., que alcanza los U$S 500 millones y tiene como destino financiar la importación de gas natural, GNL y servicios asociados. La autorización figura con carácter de deuda bancaria o financiera.

El caso Jujuy

A los siete casos señalados, se suma Jujuy, aunque con una particularidad. El proyecto de Presupuesto autoriza un préstamo de U$S 250 millones para el Parque Fotovoltaico Cauchari, en sus plantas Cauchari Solar IV y V, con fondos que llegarían directamente a través de un crédito público de la administración central.

Parque Fotovoltaico Cauchari, en Jujuy.

El Parque Solar Cauchari es el complejo de energía fotovoltaica más grande del país, ubicado en el departamento de Susques, a una altitud extrema de 4000 metros sobre el nivel del mar en la Puna. Esa ubicación es estratégica debido a que la zona posee uno de los niveles de radiación solar más altos del mundo y un clima frío que optimiza el rendimiento de los paneles.

En la nueva etapa, coordinada por la empresa estatal JEMSE (Jujuy Energía y Minería), se prevee la adición de 210 MW de potencia limpia a través de las firmas aliadas Cauchari Solar, Power China y Shanghai Electric. Con las nuevas inversiones, se cree que la capacidad total de generación pasará de 300 MW a 525 MW.