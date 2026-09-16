Patricia Bullrich postergó el debate de la reforma del Banco Central y el PJ exige exponer a Bausili

Patricia Bullrich volvió a jugar a medias para Javier Milei . Este jueves habrá una sesión en el Senado en la que se aprobarán la reforma de la ley de biocombustibles, el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, pliegos judiciales e Inocencia Fiscal II. No fue incluido en el temario el proyecto para reformar la carta orgánica del Banco Central.

La senadora confirmó la omisión en la reunión de labor parlamentaria, junto al resto de las bancadas. Tomó la decisión tras un planteo de la peronista Juliana Di Tullio , quien exigió que el titular de la entidad, Santiago Bausili , exponga en la cámara alta antes de abrir el debate por los cambios a la carta orgánica.

El PJ quiere consultar al titular de la entidad monetaria por las reservas en oro que envió a Suiza, motivo de una denuncia penal. Bausili aseguró que la operación fue auditada, pero en la AGN informó que el trámite no está concluido. "Ya le mandamos una nota a ( Victoria ) Villarruel . El artículo 10 inciso 1 de la Carta Orgánica obliga a asistir", sostuvo Di Tullio. Bullrich no se esforzó en contradecirla y el tratamiento quedó postergado.

"Vamos a tratarlo la semana próxima, con la modificación del régimen de zonas frías", sostuvo ante Letra P uno de los senadores aliados que participó de la reunión de jefes de bloque.

Los cambios a la legislación de biocombustibles no pudieron tratarse la semana pasada por resistencia de senadores aliados y también del oficialismo, como Bartolomé Abdala , oriundo de San Luis. Es una de las provincias con pequeñas compañías de biodiésel no integradas, como se les llama a las que no producen su materia prima.

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La disputa es por el cupo asignado a la venta de biodiesel en el mercado interno. La ley vigente de biocombustibles les asigna a las pymes una participación del 7,5%. El dictamen eleva ese corte al 10% en 2028, pero reduce la participación de los jugadores chicos de forma progresiva, hasta un 3,5% en 2036. De esta manera, las grandes aceiteras tendrían una nueva fuente de ingresos.

El dictamen firmado el jueves pasado les quita una cuota de participación en el mercado interno y les permite ingresar a las grandes aceiteras. Tuvo las firmas justas, porque se demoró en suscribir Abdala y no suscribieron algunos miembros de la UCR, como la chaqueña Silvina Schneider y el santafesino Eduardo Galaretto. Además, por este tema, hubo disidencias de Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas).

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Bullrich tuvo que bajar la sesión la semana pasada ante una rebelión de los radicales no querían aprobar este capítulo, como el bonaerense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberger. Para aprobarlo este jueves, el oficialismo negocia mejorar el corte a las compañías chicas. Al cierre de esta nota, el porcentaje no estaba cerrado. Los senadores que se oponen aseguran que sus pares de Santa Fe cedieron.

Declaración laxa

En la sesión de este jueves se convertirá en ley Inocencia Fiscal II, uno de los proyectos claves del Gobierno. Busca incentivar la declaración de fondos, con menos penalidades. Para sumar voluntades, en Diputados quedaron excluidos de los beneficios quienes hayan sido funcionarios en los últimos cinco años.

El régimen permite presentar la documentación del Impuesto a las Ganancias con una presunción de inocencia, que incluye la posibilidad de una discrepancia entre lo declarado y la información fiscal disponible y una reducción de multas. Si bien este sistema existe desde febrero, con este cambio se eliminan los topes de ingresos y patrimonio para registrarse, que son de $1000 millones y $10.000 millones, respectivamente. Si se convierte en ley, podría beneficiarse cualquier contribuyente.

Agenda de la Justicia

Dos temas judiciales darán comienzo del debate. Uno es la aprobación de los convenios para la transferencia progresiva de la justicia nacional a la Ciudad. El proyecto reduce el beneficio al fuero penal y al de menores. Luego se aprobarán tres pliegos dictaminados hace dos semanas, por presión del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, luego de meses sin ser despachados con la complicidad de Bullrich.

Dos son para la cámara penal económica: Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania. Bullrich no había querido firmar en abril, porque vinculó a estos juristas con la AFA. Un sector de los aliados recién aceptó suscribir la semana pasada y la senadora se sumó.

El otro es el de Juan Manuel Mejuto, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Capital Federal. También obtuvo dictamen hace 15 días. Bullrich lo tenía congelado porque le recriminaba su pasado en la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.