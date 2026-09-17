El bolsillo le pasa factura a Javier Milei: una encuesta da ganador a Axel Kicillof en un eventual balotaje

A mil días de su llegada a la Casa Rosada, Javier Milei enfrenta el momento de mayor desgaste en la evaluación de su gestión por parte de la ciudadanía, pero conserva un núcleo electoral, lo que le permite mantenerse competitivo. No obstante, una encuesta nacional muestra que en un eventual balotaje perdería contra su principal rival, el gobernador Axel Kicillof.

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Según el informe de la consultora Explanans, que analizó las respuestas de 7015 personas de todo el país, el Presidente, que buscará su reelección en las elecciones del próximo año, conserva el 38,5 % de intención de voto y retiene al 71 % de quienes lo votaron en la segunda vuelta de 2023. Detrás aparece el gobernador de la provincia de Buenos Aires con el 24 %. Esos números subirían a los dos al ring para disputar un mano a mano en 2027.

En esa pelea, el líder de La Libertad Avanza perdería con el 41,9% de los votos frente al mandatario bonaerense, que alcanzaría la victoria con el 43,1% de los sufragios. Esa diferencia mínima, de 1,2 punto porcentual, refleja el escenario actual de paridad entre las principales fuerzas políticas. Como en las elecciones 2023, el libertario tiene más respaldos entre los hombres (49,6%) que entre las mujeres (34,9%).

El bolsillo no perdona El deterioro económico empieza a pesar sobre el vínculo entre el Presidente y la sociedad: el 57,4 % de las personas asegura que está peor que antes, mientras los bajos salarios (22,1%) y la falta de trabajo (20,8%) aparecen como los principales problemas del país. Solo dos de cada diez personas encuestadas reconocen alguna mejora en su bolsillo.

Otras de las problemáticas que menciona la opinión pública es el endeudamiento personal (7,6%). Como contó Esteban Rafele en Letra P, la mayoría de los deudores irrecuperables, que tienen más de un año de atraso en los pagos y son presa de estudios jurídicos, son jóvenes de menos de 30 años de edad. Se trata del principal sector electoral que le permitió a Milei llegar al Sillón de Rivadavia. Hoy, ese grupo etario pasó del entusiasmo a la decepción y siete de cada diez personas de 16 a 24 años desaprueban la gestión.

En rigor, el problema ya no aparece concentrado exclusivamente en la suba de precios, sino en la capacidad de los ingresos de las familias para sostener el nivel de vida. En muchos hogares, el dinero para cubrir los gastos sólo alcanza hasta el 20 de cada mes. El desencanto de los votantes de Javier Milei El desgaste económico también alcanza al votante violeta, aunque no implica una ruptura generalizada: el 37,4 % afirma sentirse "defraudado" y cree que "Milei le mintió"; el 14,4 % asegura estar "preocupado" porque "no ve mejoras" económicas. En contraposición, el 31,2 % se muestra "esperanzado" y el 11 % dice estar "excelente". En conjunto, las respuestas negativas alcanzan el 51,6 %, frente al 42,2 % de respuestas positivas. El estudio deja así planteada una paradoja para el Gobierno: el Presidente atraviesa su peor momento en términos de evaluación de gestión, pero conserva su núcleo duro entre quienes lo acompañaron en el balotaje de 2023. Sin embargo, deberá trabajar en los indecisos para superar un mano a mano con Kicillof. El desafío será hacer palpable al bolsillo la mejora económica que promete su ministro de Economía, Toto Caputo, para ampliar su base electoral.