Consejo de la Magistratura: Biglieri mostró el apoyo de Gil Lavedra y sumó respaldos peronistas

En el arranque de la campaña para las elecciones que determinarán a los cuatro representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura , Alberto Biglieri , que encabeza la lista Unidad en Defensa de la Abogacía , puso en valor el respaldo de Ricardo Gil Lavedra a su candidatura y cosechó el apoyo de varios referentes peronistas del interior.

La nómina que lidera Biglieri para los comicios del próximo 20 de octubre cuenta con el apoyo mayoritario del radicalismo y la foto con Gil Lavedra le suma un alto contenido simbólico: el excamarista del Juicio a las Juntas y exministro de Justicia encabezó la renovación del Colegio de la Abogacía de la ciudad de Buenos Aires llevando una boleta con el mismo nombre.

Por otra parte, la adhesión de referentes bonaerenses y de las provincias sumaron volumen en las últimas horas a la boleta de Biglieri, que competirá c on otras tres nóminas por las cuatro sillas en el Consejo de la Magistratura.

Biglieri es abogado y docente de la Universidad de Lomas de Zamora. Su lista, además del respaldo de Gil Lavedra, cuenta también con el impulso de otros referentes radicales como Daniel Angelici , histórico aliado del expresidente Mauricio Macri e integrante de la mesa chica del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , y de Hernán Rossi, presidente de la UCR porteña.

Biglieri cuenta con una amplia trayectoria en organismos judiciales: integró la Comisión Directiva del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad y el Consejo de la Magistratura porteña. Hoy se desempeña como conjuez de la Corte Suprema de Justicia bonaerense.

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Al respaldo radical, Biglieri añadió el empuje de la agrupación Abogados en Acción, que responde a Jimena De La Torre, que este año deberá abandonar su cargo como consejera.

De La Torre se muestra alineada con el expresidente Macri y su agrupación logró colocar a la segunda candidata de la lista, la letrada sanjuanina Claudia Sarmiento.

De las provincias al Consejo de la Magistratura

En el equipo de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía resaltaron los apoyos explícitos a la postulación de Biglieri de referentes del conurbano bonaerense como Claudio Yacoy y Diego Raidan, de la Agrupación Encuentro que lidera Jorge Ferraresi; Romina Altamiranda, que fue responsable legal y técnica de la gestión de Mariano West en Moreno; Daniel Burke (San Isidro) y Matías Quinteros (Quilmes), entre otros.

El peso de la abogacía de las provincias en la lista de Biglieri está representada por las candidaturas de Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y María Jaminka Diana Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza.

Bittar ocupa el tercer lugar de la nómina y en su entorno señalaron a este medio que la lista de Unidad en Defensa de la Abogacía “es la más federal y representa a la mayoría de los colegios del país. El desafío para todos es fortalecer la participación de la Abogacía en la Justicia Federal”.

La propuesta que encabeza Biglieri competirá contra Abogados por la Libertad, la nómina que tiene el apoyo de La Libertad Avanza; Abogacía Unida y Dignidad Profesional, la boleta del peronismo; y Abogacía Federal, la lista donde confluyen sectores peronistas referenciados en Diego Molea y Martín Llaryora con núcleos dirigentes de la UCR donde destaca el senador Maximiliano Abad.