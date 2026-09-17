Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
LA JUSTICIA QUE VIENE

Consejo de la Magistratura: Biglieri mostró el apoyo de Gil Lavedra y sumó respaldos peronistas

El abogado radical que encabeza la lista Unidad en Defensa de la Abogacía puso primera. El 20 de octubre se eligen los cuatro representantes del sector.

Por Letra P | Periodismo Político
Consejo de la Magistratura: Biglieri mostró el apoyo de Gil Lavedra y sumó respaldos peronistas

Consejo de la Magistratura: Biglieri mostró el apoyo de Gil Lavedra y sumó respaldos peronistas

En el arranque de la campaña para las elecciones que determinarán a los cuatro representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, Alberto Biglieri, que encabeza la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, puso en valor el respaldo de Ricardo Gil Lavedra a su candidatura y cosechó el apoyo de varios referentes peronistas del interior.

Notas Relacionadas
El peronismo se presentó dividido a las elecciones de los abogados para el Consejo de la Magistratura
SE VOTA EL 20 DE OCTUBRE

El peronismo se presenta dividido a las elecciones de los abogados para el Consejo de la Magistratura

Por 
Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

La nómina que lidera Biglieri para los comicios del próximo 20 de octubre cuenta con el apoyo mayoritario del radicalismo y la foto con Gil Lavedra le suma un alto contenido simbólico: el excamarista del Juicio a las Juntas y exministro de Justicia encabezó la renovación del Colegio de la Abogacía de la ciudad de Buenos Aires llevando una boleta con el mismo nombre.

La lista de Biglieri y Gil Lavedra

Biglieri es abogado y docente de la Universidad de Lomas de Zamora. Su lista, además del respaldo de Gil Lavedra, cuenta también con el impulso de otros referentes radicales como Daniel Angelici, histórico aliado del expresidente Mauricio Macri e integrante de la mesa chica del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y de Hernán Rossi, presidente de la UCR porteña.

Biglieri cuenta con una amplia trayectoria en organismos judiciales: integró la Comisión Directiva del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad y el Consejo de la Magistratura porteña. Hoy se desempeña como conjuez de la Corte Suprema de Justicia bonaerense.

Al respaldo radical, Biglieri añadió el empuje de la agrupación Abogados en Acción, que responde a Jimena De La Torre, que este año deberá abandonar su cargo como consejera.

De La Torre se muestra alineada con el expresidente Macri y su agrupación logró colocar a la segunda candidata de la lista, la letrada sanjuanina Claudia Sarmiento.

De las provincias al Consejo de la Magistratura

En el equipo de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía resaltaron los apoyos explícitos a la postulación de Biglieri de referentes del conurbano bonaerense como Claudio Yacoy y Diego Raidan, de la Agrupación Encuentro que lidera Jorge Ferraresi; Romina Altamiranda, que fue responsable legal y técnica de la gestión de Mariano West en Moreno; Daniel Burke (San Isidro) y Matías Quinteros (Quilmes), entre otros.

El peso de la abogacía de las provincias en la lista de Biglieri está representada por las candidaturas de Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y María Jaminka Diana Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza.

Bittar ocupa el tercer lugar de la nómina y en su entorno señalaron a este medio que la lista de Unidad en Defensa de la Abogacía “es la más federal y representa a la mayoría de los colegios del país. El desafío para todos es fortalecer la participación de la Abogacía en la Justicia Federal”.

La propuesta que encabeza Biglieri competirá contra Abogados por la Libertad, la nómina que tiene el apoyo de La Libertad Avanza; Abogacía Unida y Dignidad Profesional, la boleta del peronismo; y Abogacía Federal, la lista donde confluyen sectores peronistas referenciados en Diego Molea y Martín Llaryora con núcleos dirigentes de la UCR donde destaca el senador Maximiliano Abad.

Temas
Notas Relacionadas
Martín Llaryora tiene alfiles en todas las listas para el Consejo de la Magistratura
SE VOTA EL 20 DE OCTUBRE

Llaryora juega a varias puntas para ganar influencia en el Consejo de la Magistratura

El gobernador apuesta por la lista de Molea, pero conserva puentes con las de Angelici y Olmos. Cuatro nombres del PJ de Córdoba en la puja. Quién es quién.
Consejo de la Magistratura de Neuquén: tres espacios pelearán por la representación de los abogados.
ELECCIONES 2026

Consejo de la Magistratura de Neuquén: tres listas pelearán por la representación de los abogados

La elección será el 26 de noviembre. La rivalidad que se repite y un desprendimiento que busca expresar al interior.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Entre Ríos: Salinas rompió con Milei y podría renovar banca como parte del armado de Frigerio
Discusión 2027

Entre Ríos: tras la ruptura con Milei, Salinas busca sumarse al armado de Juntos

Por  Juan Pablo Scattini
Consejo de la Magistratura: Biglieri mostró el apoyo de Gil Lavedra y sumó respaldos peronistas
LA JUSTICIA QUE VIENE

Consejo de la Magistratura: Biglieri mostró el apoyo de Gil Lavedra y sumó respaldos peronistas

Por  Letra P | Periodismo Político
Reunión de Jorge Macri con Llan Goldfajn presidente Banco Interamericano de Desarrollo.
GESTIÓN FOR EXPORT

Jorge Macri cerró su gira por Estados Unidos con foco en inversiones y financiamiento

Por  Letra P | Periodismo Político
Martín Pérez destacó el rol de la Municipalidad de Río Grande en el falló que frenó el proyecto Sea Lion
ES LA SOBERANÍA

Perez levantó la agenda de Malvinas tras el fallo de la Justicia de Río Grande que frenó el proyecto Sea Lion

Por  Laura Funes