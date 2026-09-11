SIDE: la oposición denuncia que Javier Milei usa la causa Malvinas y la visita de León XIV para subir partidas

La oposición de Diputados volvió a poner el foco en el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Miembros de la bicameral a cargo de controlar las tareas de espionaje detectaron un aumento de 80 mil millones de pesos en el último bimestre, con excusas como la visita del Papa León XIV y los anuncios por Malvinas .

En julio el organismo que lidera Cristian Auguadra recibió casi 50 mil millones de pesos adicionales, de los cuales ocho mil fueron para fondos reservados, que de esa manera ascendieron a $ 26 mil. Se trata del ítem más polémico, que hasta hace un mes había implicado un gasto de $ 12 mil millones.

La semana pasada, Javier Milei sumó otros 30 mil millones de pesos a inteligencia, destinados a una mayor protección por el aumento de la tensión con el Reino Unido. En este caso, sin partidas específicas para mantener en las sombras. En la oposición preparan un pedido de informes para conocer las razones de estos desembolsos.

Los bloques díscolos pusieron la lupa sobre estas partidas luego de constatar que en la última reunión de la comisión bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, Auguadra y su equipo mintieron. Ese día explicaron que el primer incremento se justificaba por la visita del sumo pontífice, que en verdad se confirmó tres semanas después de su publicación del decreto: apareció publicado el 17 de julio y el Vaticano oficializó la llegada de su jefe de Estado el 5 de agosto.

En la oposción están decididos a ir a fondo para saber el uso de este dinero. "Sospechamos que acá hay una 'magia contable' para disponer de fondos frescos", explicó a Letra P uno de los legisladores que integra la bicameral, que preside el diputado de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja .

En la última sesión de la comisión, Auguadra, cercano a Santiago Caputo, asistió junto al secretario legal, José Francisco Lago Rodríguez, exasesor del asesor presidencial; Diego Kravetz, subsecretario de Inteligencia del Estado y el número dos de la SIDE; Alejandro Colombo, director del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA); y Alejandro Cecati, a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS).

Mediante un comunicado, Auguadra consideró "positiva" la reunión. Según fuentes legislativas, tuvo momentos álgidos. Uno fue cuando la oposición consultó por la visita del canciller, Pablo Quirno, a una reunión en Estados Unidos sobre el resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda.

Los funcionarios dijeron que en Argentina no hay terrorismo de extrema izquierda y de esa manera se desentendieron de la actividad de cancillería. Si lo confirmaban, deberían haber explicado las acciones de la SIDE para proteger al país de ese peligro.

Las denuncias

Otro episodio tenso de la última reunión de la bicameral fue cuando el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade preguntó por las frecuentes visitas del exespía Jaime Stiusso a la base que ocupó durante décadas, en el barrio de Boedo, y que durante esta gestión está a cargo Alberto Magaldi, un histórico colaborador suyo. Cecati fue el encargado de desmentir la versión. "No es así", se limitó a responder.

Auguadra aún debe enviar el detalle del Programa de Inteligencia Nacional (PIN). "La oposición pidió tantos detalles que no va a llegar nunca", explican la demora en La Libertad Avanza. Lo cierto es que el bloque Unión por la Patria, por ahora, evitó denunciar a los espías del Gobierno.

Ni siquiera se esforzó en juntar cuórum para derogar le decreto de comienzos de año, que habilita a la SIDE a aprehender personas. Los referentes del peronismo destacan que no identificaron tareas de inteligencia ilegal, como las que denunciaron durante la administración de Mauricio Macri.

El único choque fuerte fue cuando en 2024 fue eliminado un decreto para aumentar fondos reservados, rechazado en el recinto por los aliados del Gobierno, como el PRO. La próxima discusión será por dinero.