Malvinas: Milei apela a una ley de CFK para frenar explotación británica de recursos y planta una base naval en Tierra del Fuego

Después de haber quedado en offside con el mensaje que desplegó la Selección argentina en el partido contra Inglaterra en el Mundial, Javier Milei activó este jueves una estrategia para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas . Por cadena nacional, el Presidente anunció la intención de frenar el avance del proyecto petrolero inglés Sea Lion y endurecer las sanciones contra empresas que exploten hidrocarburos sin autorización. Busca hacerlo apelando a una ley sancionada en 2011, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner .

A la modificación de la ley N° 26.659 , para dotarla de nuevas herramientas de seguridad nacional, según dijo Milei, se sumará la instalación de una base naval integrada en Tierra del Fuego .

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho", arrancó el discurso de Milei, que se extendió por 15 minutos. El Presidente estuvo rodeado de todo el gabinete nacional y el mensaje lo grabó a su regreso de Chile. "Los isleños constituyen una población implantada en un territorio ocupado y no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación", añadió el mandatario.

En la Casa Rosada destacaron que hacía mucho tiempo que un presidente no planteaba el tema con tanta fuerza y decisión política. "Se vio un Milei distinto. Disruptivo como siempre, pero con un tono mucho más presidencial, hablando de soberanía, unidad nacional y de los intereses de la Argentina", apuntaron fuentes oficiales. El discurso lo escribió el mandatario junto al asesor Santiago Caputo .

El Gobierno aprovechó el cambio de clima global que puede resultar beneficioso para el país. Molesto por la falta de apoyo de Londres en sus ataques a Irán, Donald Trump dijo que Estados Unidos podría revisar su respaldo al Reino Unido en la disputa por la soberanía en las Malvinas.

Sea Lion y la ley de CFK contra la explotación petrolera

La principal preocupación que mostró Milei fue Sea Lion, el proyecto que avanza hacia la explotación de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización de la República Argentina. Según el argumento oficial, el desarrollo representa un salto cualitativo en el conflicto porque permitiría extraer por primera vez un recurso no renovable de las áreas alcanzadas por la disputa de soberanía.

"Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar", acusó Milei. El Gobierno sostiene que las Naciones Unidas reclaman desde hace cinco décadas que la Argentina y el Reino Unido eviten decisiones unilaterales mientras persista la controversia. La Casa Rosada considera que una explotación petrolera consolidada también podría crear nuevos incentivos económicos para profundizar la ocupación británica y ampliar el aprovechamiento de recursos naturales.

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS https://t.co/uEgPMkP0Kr — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 3, 2026

Para responder a ese escenario, Milei decidió recurrir a una herramienta heredada de CFK. Dijo que pretende fortalecer el régimen vigente para sancionar a compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin reconocer la soberanía argentina y ampliar las consecuencias administrativas y penales a empresas que les presten servicios.

Además, un decreto reglamentario también establecerá un circuito para que los organismos públicos informen a la Cancillería sobre posibles incumplimientos y aceleren los procedimientos sancionatorios. Además, incorporará declaraciones juradas en trámites vinculados con hidrocarburos y con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para impedir beneficios a compañías que operen en la plataforma continental sin autorización argentina.

Por otra parte, Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional: "Además de modificar la ley N° 26.659, creará un Consejo de Seguridad Nacional para definir la política de seguridad nacional y que esta se aplique de forma transversal". El organismo tendrá como objetivo coordinar políticas para la defensa territorial, la protección de recursos estratégicos y el reclamo sobre las Islas Malvinas, además de establecer regímenes específicos para infraestructura crítica y protección aeroespacial y marítima.

Base naval en Tierra del Fuego y una nueva estrategia para Malvinas

En paralelo, anunció Milei, el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y reforzar las capacidades de telecomunicaciones. "Permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país", afirmó el mandatario.

"Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional", dijo Milei. Si bien trató de darle un tono electoral al reclamo argentino, el cierre del discurso fue un claro mensaje a la oposición y hasta el Presidente recordó que el año que viene hay elecciones.

En paralelo, en las redes, voceros del Gobierno -como la diputada Lilia Lemoine- salieron a poner la responsabilidad sobre el Congreso.

"Podemos tener diferencias sobre cualquier otra cuestión, pero la defensa de nuestra soberanía exige que los argentinos mostremos un frente unido ante el mundo", sostuvo, al recordar a los caídos en la guerra de 1982: "Su sacrificio pertenece a todo el pueblo argentino y está por encima de cualquier diferencia política".

Milei cerró: "Defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección".