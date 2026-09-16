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¿DEBUT Y DESPEDIDA?

Santa Fe: la UCR admite que quiere eliminar las PASO para la vicegobernación que habilitó la reforma electoral

El radicalismo no digiere que tres postulantes puedan aspirar a acompañar una misma candidatura para la Casa Gris. Cuándo impulsaría el cambio.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
Santa Fe: la UCR ya reconoce que va a eliminar las PASO de vices que habilitó la reforma electoral

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El viernes pasado, en Rosario, el senador departamental Esteban Motta y la diputada provincial Silvana Di Stéfano lideraron una charla sobre la reforma, que ambos contribuyeron a sancionar. Si bien no estaba anunciado en el panel, se sumó también a la cabecera el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido.

La reforma electoral según la UCR

El trío radical describió el proceso previo a la aprobación de la ley, pero Motta se concentró en el punto más llamativo del expediente y afirmó, ante unos 60 dirigentes y militantes radicales, que seguramente será modificado en poco tiempo. En paralelo, el legislador de San Martín confió que la idea fue avalada por el gobernador Maximiliano Pullaro, pero impulsada por el socialismo.

Di Stéfano, por su parte, dio detalles del proyecto que impulsó el radicalismo, comparado con el texto que se sancionó finalmente. Paréntesis, la diputada suena como candidata a senadora para enfrentar a Armando Traferri en San Lorenzo. En tanto, Cándido rescató que la reforma vino a proteger el sistema de partidos en la provincia.

Los dichos del senador sirvieron para recordar la tensión interna en Unidos que se despertó a partir de dicha novedad, que no fue incluida en ninguno de los ocho proyectos de reforma electoral ingresados a la Legislatura.

Esteban Motta, senador radical del departamento San Martín.

Esteban Motta, senador radical del departamento San Martín.

Cuando el socialismo puso el tema sobre la mesa política del oficialismo, la situación generó resquemores hacia adentro y fuertes críticas hacia afuera. Es más, el grueso de la oposición acompañó la reforma en términos generales, pero rechazó dicho artículo.

Las tensiones dentro de Unidos

Ahora, Motta – fiel vocero del pullarismo en la Legislatura – reveló uno de los objetivos de la UCR para el próximo proceso 2027 – 2031 y puso de relieve, a la vez, la futura conformación de la cámara baja, donde el socialismo puede retener la presidencia, pero seguramente no sostendrá un bloque de 14 integrantes como en la actualidad, clave para mejorar o condicionar – según el ojo que la mire – la agenda de Unidos.

La reforma electoral fue promulgada este martes por Pullaro. Contiene el polémico artículo, pero también sostiene las PASO, las tres boletas de gobernador – diputado; senador; e intendente – concejales, para la instancia de generales y un piso equivalente al 4% del padrón electoral en la general para participar de la distribución de las 50 bancas de Diputados mediante el sistema proporcional D'Hondt.

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El PJ acompañó en general, pero marcó diferencias en las PASO para la vicegobernación: el artículo 44 salió 14 a 5. El cálculo positivo de Michlig.

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