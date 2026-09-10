Malvinas: con Javier Milei, dos proveedoras de Sea Lion ganaron contratos en el oleoducto Vaca Muerta Sur

Dos empresas neerlandesas de servicios petroleros, Fugro NV y Bluewater Energy , quedaron en el centro de una contradicción del gobierno de Javier Milei . Mientras les abrió un proceso sancionatorio por operar en Malvinas , ambas fueron contratadas por el consorcio VMOS, liderado por YPF junto a las principales petroleras de Vaca Muerta .

Fugro está en el listado de 45 empresas que difundió el canciller Pablo Quirno y que son investigadas por incumplir la ley 26.659 de 2011, que prohíbe a las empresas tener actividad o vínculos con personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades no autorizadas por el gobierno argentino en la Plataforma Continental Argentina.

Bluewater Energy Services construyó las boyas que quedarán ancladas en la costa de Punta Colorada, Río Negro, desde donde se exportará el crudo al mundo, y figura en el listado de empresas que difundió la Cancillería como prestadora de servicios para Sea Lion en Malvinas.

Ambas empresas ya terminaron su trabajo para Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ). Ahora el Gobierno quiere reforzar el artículo 2 de la ley que impulsó el entonces diputado Pino Solanas , fallecido en 2020. Con esa herramienta legal, Quirno advirtió a todas las empresas y contratistas del proyecto Sea Lion “que Argentina no admitirá ataques contra su soberanía”.

Un comunicado de prensa de Fugro NV confirmó que en 2025 la empresa “hizo estudios geotécnicos del lecho marino frente a la costa de Punta Colorada, para Vaca Muerta Oil Sur (VMOS)”. Si bien fuentes de YPF, en diálogo con Letra E , indicaron que Fugro NV “no trabajó para VMOS”, la firma neerlandesa lo oficializó en sus reportes.

El comunicado del 31 de octubre de 2025, en el que anunció sus resultados correspondientes al tercer trimestre de ese año, la firma indicó que realizó trabajos de "investigación geotécnica para el oleoducto de exportación Vaca Muerta Sur en el golfo de San Matías, en Argentina".

El comunicado de Fugro NV en el que informó la obtención del contrato para proveer servicios a Vaca Muerta Sur.

Fugro NV consiguió operar como proveedora de servicios tanto en las Islas Malvinas como en Vaca Muerta sin tener que elegir entre ambos desarrollos petroleros, justo cuando la estrategia de Milei apunta a lo contrario: advertirles a las empresas del sector que deberán optar entre el yacimiento neuquino de clase mundial y las operaciones en las islas ocupadas por Gran Bretaña.

La obra que impulsó el VMOS es un oleoducto de casi 600 km de extensión, el proyecto de infraestructura energética privada más importante de las últimas décadas, es una inversión de u$s 3000 millones, que obtuvo los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

VMOS contrató empresas que podrían recibir sanciones

YPF lidera el consorcio petrolero integrado por Pluspetrol, Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Chevron, Shell y Tecpetrol que ya construyó casi la totalidad de la obra, y a partir de 2027 comenzará a transportar 120.000 barriles por día, hasta llegar a 550.000 y la posibilidad de incrementar esta capacidad a 700.000 barriles diarios.

Así, el crudo de Vaca Muerta saldrá hacia la costa atlántica de la provincia de Río Negro, donde se construirá una terminal de exportación de clase mundial.

Fugro NV realizó los estudios geotécnicos y relevó el lecho marino para definir el lugar exacto de instalación de las monoboyas de exportación petrolera.

Esas bases flotantes ancladas en el mar sobre la costa de Punta Colorada, Río Negro, las construyó Bluewater Energy Services, que trabaja para Sea Lion en Malvinas.

El consorcio VMOS contrató a una empresa que presta servicios en Malvinas

Letra E consultó a un vocero del consorcio VMOS, quien detalló que “el proceso de contratación de las monoboyas a Bluewater Energy Services (BES) cumplió con todos los requisitos establecidos por los procedimientos internos de compliance de la compañía y con la normativa nacional vigente”.

Y explicó que “al momento de la firma del contrato, el 12 de junio de 2025, Bluewater Energy Services (BES) no mantenía relación alguna con empresas vinculadas al proyecto Sea Lion”.

El sector petrolero advierte por retaliación

Bluewater Energy Services BV y Bluewater Sea Lion Production Company Limited, con sede en el Reino Unido, figuran en la lista ampliada de empresas sobre las que el Gobierno avanza con posibles sanciones, según publicó Clarín.

Las mismas fuentes de YPF aclararon que "el universo de empresas que prestan servicios petroleros es acotado, sobre todo en tareas altamente especializadas como la construcción de monoboyas o los servicios de geofísica".

Consultado por Letra E, Daniel Dreizzen, director de la consultora Aleph Energy, aseguró que “la oferta es acotada, pero no tanto, las grandes empresas ya eligieron Argentina y Vaca Muerta porque les conviene, pero Sea Lion puede conseguir proveedores, no los más importantes”.

Por su parte, Juan José Carbajales , titular de la consultora Paspartú, advirtió que "es llamativo que el Gobierno introduzca cambios el RIGI, a través del último decreto por el tema Malvinas, porque agrega un requisito de una declaración jurada de no participación en Malvinas que no estaba originalmente exigida en la ley del régimen".

El experto en regulación y energía consultado por Letra E sostuvo que "el sector hidrocarburífero entiende que es un mal antecedente que el propio Gobierno, después de haber otorgado estabilidad jurídica por 30 años, empiece a agregar requisitos, aunque sean marginales".

"Lo que hace el Gobierno tiene fundamento, pero también entraña un riesgo. Para desarrollar Vaca Muerta se necesita una red de proveedores y financiamiento que, en muchos casos, proviene de empresas con sede en Londres. Puede haber una represalia que termine obstaculizando el desarrollo del yacimiento", advirtió.