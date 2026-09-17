Con fotos, látigo y zanahoria, Carlos Verna quedó en el centro del debate del peronismo de La Pampa

La foto que hizo esta semana Carlos Verna fue con la intendenta Fernanda Alonso: en el centro de la escena del peronismo de La Pampa.

El gobernador Carlos Verna ya disparó las diversas dimensiones de su estrategia para pararse en el centro de la interna del PJ de La Pampa , que define la sucesión de Sergio Ziliotto en medio de tironeos feroces y promesas de unidad. Lo hizo en su estilo, con fotos, pocas palabras y en ingreso a la acción de sus soldados.

El jefe político del bastión peronista de General Pico , la segunda ciudad más grande de la provincia, hizo otro retrato cargado de mensajes con la intendenta Fernanda Alonso , una de las posicionadas para ir por la gobernación en 2027. Días antes lo había hecho con el intendente de la capital Santa Rosa , Luciano di Nápoli . En ambos casos, se trató de demostraciones de fuerza para marcarle la cancha a Ziliotto, que prefiere otro candidato.

A la vez que quiere ser factótum de una unidad puede llegar a doler, el conductor de la Plural de la zona norte aplicó el látigo. Cuando parecía que ya no le quedaban fotos ni efectos sorpresa para jugar, dio vía libre para que sus diputados avancen en una comisión investigadora que sienta en el banquillo al área de Niñez de la Provincia. El vernismo pidió las renuncias de los “funcionarios que no funcionan” del Ministerio de Desarrollo Social de Ziliotto.

“Es el peronismo vivo”, dijo Ziliotto sobre las sucesivas postales de Verna. “Hay posicionamientos personales, porque se avecinan las elecciones y hay muchos compañeros y compañeras que tienen la entidad, el deseo y el derecho de postularse”, dijo el gobernador que también jugó con las imágenes. Frente a tantas fotos dando vuelta, reivindicado la necesidad de la gestión antes que las peleas políticas, lamentó “la película que vive la gente, que en este momento es de terror”.

La última foto de Verna, con Alonso, a la que en su momento había posicionado como futura gobernadora, tuvo como epígrafe el lema “Siempre plurales”. Un modo de reivindicar a la mayoritaria línea interna y dejando entender que cuando haya que inclinar la balanza por alguna candidatura lo hará en esa dirección.

De algún modo, Verna cortó con la dulzura que en la última semana había descripto con mieles su cumbre con Di Nápoli. “Copete” está anotado en la pelea por la gobernación y tiene a mano el sello del peronismo blue Fuerza Pampa para hacerse valer. Otra Plural en competencia es la vicegobernadora Alicia Mayoral, también del norte. En esas puestas en escenas son como las zanahorias que ofrece Verna a quienes valoran su respaldo en la carrera, el antiguo caudillo hizo foto con ella.

Alonso, a su vez, reapareció en acción con potencia desde su regreso de un viaje a Estados Unidos. La semana pasada había tenido el acercamiento de múltiples figuras del ziliottismo, que la acompañaron en actos de gestión e inauguraciones.

El ziliottismo quiere internas en el PJ

La Plural de Santa Rosa la comanda el ziliottismo, que prefiere como sucesor al senador Daniel Bensusán. “En caso de que no haya una síntesis, bienvenida sea la interna”, dijo este lunes el legislador nacional y recordó las internas provinciales en la historia del PJ pampeano, que no resultaron traumáticas y generaron liderazgos renovados.

Daniel "Pali" Bensusán manejó la batuta del acto del ziliottismo en Santa Rosa donde eligieron a di Nápoli como rival.

Aludió así a las pujas de 2007, entre Rubén Marín y Oscar Mario Jorge, con el padrinazgo de Verna; y al choque de 2015, entre el propio Verna y Fabián Bruna, que había sido la referencia que encontró el kirchnerismo.

El ziliottismo viene agitando la idea de una interna formal desde hace rato y había elegido como su contrincante a di Nápoli, que ya el año pasado hizo el intento de quedarse con la presidencia del PJ.

Desde el día en que di Nápoli avisó que no pelearía en una elección interna del PJ porque no cree que haya garantías, se aceleraron los movimientos que ponen en el radar la puja en las urnas para el año que viene, que todavía no tiene fecha.

Carlos Verna contra los funcionarios que no funcionan

Verna también se hizo sentir en la Legislatura, donde los soldados de su bloque avalaron la conformación de una Comisión Investigadora de lo que actuó el área de Niñez en un caso que recientemente conmovió a la población.

En la norteña localidad de Rancul, una familia sustituta hizo un pedido para quedarse con un bebé al que le había dado cuidado durante meses. La ley impide que quienes tienen ese tipo de guarda se conviertan en familia adoptiva, por lo que la petición fue rechazada. Pero el proceso fue traumático, con incidentes violentos y el bebé les fue quitado en un trámite que incluyó una persecución y una demora policial.

Carlos Verna, en la cabecera de la mesa, junto a su Poder Legislativo: Noelia Sosa, Daniel Lovera, Alicia Mayoral, Hernán Pérez Araujo, Silvia Larreta, Juan Barrionuevo y Carolina Giussi.

La situación también explotó políticamente. Mientras la familia sustituta acampa en forma de protesta frente a Casa de Gobierno, la Legislatura avanza y pone en el banquillo a las autoridades del área. La diputada ultravernista Silvia Larreta integra la comisión, pero ya pidió renuncias de los “funcionarios que no funcionan”.

El carancheo y el dolor de la unidad

Además del caso puntual de Rancul, ya llueven diversos cuestionamientos sobre el área. Están apuntados el subsecretario Juan Pablo Bonino y el director Rodrigo Lofvall. El ziliottista ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, que es el jefe de ambos, los defendió a capa y espada y se quejó del “carancheo” y advirtió que “hay un interés político detrás de esto”.

El ultravernismo pisa fuerte en el bloque del PJ, que preside el sindicalista Daniel Lovera, soldado de Verna. Ese polo de poder ya pidió en su momento la renuncia del secretario General de la Gobernación, José Vanini, pero Ziliotto resistió y no solo lo mantiene en el cargo sino que además continúa empoderado.

La comisión investigadora del área de Niñez la integran además otras legisladoras de la oposición: Sandra Fonseca (Comunidad Organizada), Noelia Viara (PRO) y Gisella Cuadrado (UCR). No se augura un buen resultado para las referencias del Ejecutivo.

Larreta afirmó que “en realidad no hay nada que investigar porque ya conocemos la verdad”. Pero además le hizo otros tiros por elevación a Ziliotto: “si estuviera Verna (como gobernador), esto no pasaría, tendrían que escucharlo un poco más y las cosas funcionarían mejor”, chicaneó. Y pidió que el PJ tenga “unidad, pero que se demuestre, que sea verdadera y real”.