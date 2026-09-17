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Entre Ríos: tras la ruptura con Milei, Salinas busca sumarse al armado de Juntos

La diputada provincial asumió en 2023 en la lista de LLA, pero rápidamente se alejó del Presidente. Ahora mudó sus aspiraciones al espacio que lidera Frigerio.

Letra P | Juan Pablo Scattini
Por Juan Pablo Scattini
Entre Ríos: Salinas rompió con Milei y podría renovar banca como parte del armado de Frigerio

Entre Ríos: Salinas rompió con Milei y podría renovar banca como parte del armado de Frigerio

El mapa de candidaturas para 2027 en Entre Ríos se va configurando. Dentro del tablero 2027 hay nombres que mudaron de espacio. Liliana Salinas, primera diputada provincial de Javier Milei en 2023, aspira a seguir su carrera enrolada en Juntos, aunque siempre bajo el amparo de su propio sello, el Partido Conservador Popular (PCP).

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Juan Pablo Scattini

El rol de la legisladora en las últimas elecciones ejecutivas no fue menor. Su sello permitió que el Presidente, que por entonces no contaba con partido conformado en la provincia, pudiera tener una boleta en el cuarto oscuro. Eso habilitó que fuera ella quien encabezara la lista de diputados provinciales. Como resultado, no solo ella se adjudicó una banca, sino también otros cuatro integrantes. Sin embargo, incluso antes de asumir, Salinas se alejó del equipo libertario que compitió como La Libertad Avanza.

El punto de quiebre con Javier Milei

Luego de las elecciones de 2023, y en la previa del ballotage que lo llevaría a la Presidencia, Milei selló un acuerdo con Patricia Bullrich. Como contó aquel año Letra P, el entendimiento, que llegó poco después de que se confirmara la segunda vuelta, marcó en Salinas un antes y un después. La dirigente oriunda de Concordia consideró que se había roto la promesa electoral de combatir "la casta" y dijo que finalmente se había "tranzado con los mismos de siempre".

Salinas junto a Frigerio durante una recorrida por plantaciones de ar&aacute;ndanos en Concordia, en abril de este a&ntilde;o.

Salinas junto a Frigerio durante una recorrida por plantaciones de arándanos en Concordia, en abril de este año.

Así fue como la titular del PCP adelantó, antes de jurar, que armaría un bloque propio. La determinación le valió críticas de algunos compañeros de su lista, como Roque Fleitas, quien luego se convertiría en el titular de LLA, tras lograr la personería jurídica.

La tropa libertaria en la Cámara de Diputados entrerriana se atomizaría rápidamente: apenas asumidos, los cinco legisladores electos se dividieron en tres bloques -luego cuatro- y Salinas quedaría al frente de uno propio y en soledad, con el nombre de su partido.

El acercamiento a Rogelio Frigerio

Pese a que nunca terminó de romper con LLA, la diputada provincial fue mostrándose cada vez más cerca del gobierno provincial, que se apresta a sellar otro acuerdo electoral con el partido de Milei para el año próximo, como en 2025.

En diálogo con Letra P Salinas apuntó que su objetivo se circunscribe a respaldar la figura de Frigerio, candidato natural a repetir en la Casa Gris, y aseguró que no está pendiente de una posible alianza con el espacio libertario. Con ese norte, la diputada aspira a sumar al PCP a la alianza liderada por el PRO y la UCR. Si eso se concreta, su nombre podría estar nuevamente en la nómina de legisladores provinciales.

Liliana Salinas junto a Javier Milei y Sebasti&aacute;n Etchevehere, candidato a gobernador por LLA en 2023.

Liliana Salinas junto a Javier Milei y Sebastián Etchevehere, candidato a gobernador por LLA en 2023.

La diputada dejó en claro que "no tiene nada en contra" del partido de Milei, pero destacó que hoy no se siente parte. "Nos llevamos bien, tengo buena relación y creo incluso que Fleitas es quien está más capacitado para conducirlo, pero no estoy adentro de ese armado", señaló. Ratificó, en ese sentido, algo que también mencionó cuando fue consultada por su alejamiento del Presidente, pese a que su imagen fue el trampolín para que hoy ostente un cargo: "El PCP no es libertario, fue el sello que él uso en Entre Ríos y nada más".

Pese a que no hay nada definido, Salinas sí tiene claro que no competirá en Concordia. "No me interesa estar en esa discusión, hoy estoy trabajando para el gobernador y él sabe de mi acompañamiento", enfatizó.

La legislatura

Pese a haber ingresado por un espacio opositor, Salinas es una aliada casi incondicional del oficialismo en Diputados. Las votaciones más relevantes, desde la Obra Social de Entre Ríos (OSER) hasta la reforma previsional, pasando por la reforma electoral, tuvieron su acompañamiento.

En su trabajo legislativo se destacan iniciativas relacionadas con discapacidad: propuso capacitaciones para docentes de todos los niveles, lugares especiales para niños con autismos en escuelas y obras especiales en espacios educativos. Ser militante en esa materia le valió otro frente de conflicto con el Gobierno debido al recorte a prestadores que ejecuta la Casa Rosada.

Una de sus últimas iniciativas, poco después de que se aprobaran los cambios en el sistema jubilatorio provincial, pretende eliminar la "Ley de Enganche" del Poder Judicial, vigente desde 2011 y que ata sueldos de funcionarios judiciales a los incrementos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta el momento no fue tratado.

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