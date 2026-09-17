Alberto Weretilneck cerró un convenio para saldar la deuda de Río Negro con la Nación por $100.000 millones

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , firmó un convenio para saldar la deuda de la provincia con la Nación en el Marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, que supera los $100 mil millones por anticipos financieros y envíos correspondientes al Fondo Federal Solidario .

De acuerdo al Decreto N° 861 publicado en el Boletín Oficial , la administración de la Patagonia mantiene una deuda con el Estado nacional por $124.343.934.088,03, mientras que la administración central presenta deudas a favor de la provincia por $18.291.620.120,23.

Según el decreto, la deuda mantenida por la provincia se generó a partir del Anticipo Financiero de 120 mil millones de pesos y sus intereses otorgado este año mediante el decreto N°219 y los fondos no rendidos del Fondo Federal Solidario, por un monto de $78.180.663,37.

El saldo a pagar por la provincia alcanza a $ 106.052.313.967,80, será abonado con dos pagos de $36.000 millones en octubre y noviembre, otro de $4.265 millones el último día hábil de diciembre, mediante las reestructuraciones presupuestarias pertinentes, y el resto el año próximo.

Ese saldo de la deuda, que asciende a $65.786.560.543,14, será devuelto en siete cuotas mensuales, iguales y consecutivas operando el primer vencimiento el último día hábil del mes de junio de 2027, devengándose los intereses sobre saldo de capital pendiente de amortización desde el 1 de enero de 2027 a una tasa nominal del 15%.

Como parte de la composición de créditos, Río Negro se compromete a desistir de la acción y del derecho en el amparo vinculado al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Esa causa había sido presentada en 2024, cuando Río Negro reclamó el restablecimiento de esos fondos educativos luego de que la Nación no renovara el régimen.

Río Negro: qué más dice el decreto

El decreto da lugar al Poder Ejecutivo de Río Negro a hacer operaciones de crédito público para reestructurar la Deuda Pública y/o cancelar la Deuda del Tesoro. Además, faculta al ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para implementar el acuerdo.

En tanto, el Ministerio de Economía a cargo de Toto Caputo tiene la facultad de modificar y reestructurar las condiciones de las deudas que mantienen las jurisdicciones subnacionales con el Estado Nacional, pudiendo acordar quitas, esperas, remisiones y novaciones de capital e intereses.

Según se explica, el 30 de octubre de 2024 se creó el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) entre el Estado Nacional y las Provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de extinguir, total o parcialmente, las acreencias y deudas mutuas para facilitar el saneamiento de las finanzas públicas.

Tras esto, la provincia de Río Negro manifestó su voluntad formal de adherir al Régimen en diciembre de 2024 y el pasado 31 de agosto de 2026 suscribiófinalmente el Convenio.