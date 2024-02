Luis Picat avisa que está cómodo con Javier Milei y analiza su futuro en la UCR

“Soy radical, pero si me voy del partido, lo voy a hacer formalmente, presentando mi renuncia . Por ahora estoy en el bloque, junto a Rodrigo De Loredo ”, dice entre los suyos y hay quienes imaginan un posible cambio de aire.

Picat es de los diputados que apoyan (y con muchas ganas) el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que mandó Javier Milei al Congreso y que juega su suerte entre planteos judiciales y la necesidad del oficialismo, por ahora esquiva, de juntar votos para que el kirchnerismo no voltee rápido ese instrumento en el Senado .

Ya en el tratamiento de la fallida ley ómnibus, Picat avaló la inmensa mayoría de los puntos, con una sola salvedad: se plantó frente a la pretensión de subir las retenciones.

La mayoría de ellos son productores chicos con economía de subsistencia. Promedio de tenencia 40 vacas.

Ese es el límite del diputado, que no oculta para nada su vocación de ser el vocero del campo, desde su banca. Su agenda legislativa pasa casi exclusivamente por ese segmento: tipo de cambio, ajuste fiscal, rebaja de impuestos.

Como a muchos de sus colegas, al legislador cordobés le llegó la hora de mirar de reojo e GPS, para ver dónde se para políticamente para lo que viene.

En su análisis, mucho más allá de la “fusión” entre La Libertad Avanza y el PRO de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio “está desdibujado desde hace mucho” y la UCR tiene que definir qué será de su futuro, como ocurrió en 2015, cuando convocó a la Convención Nacional para dar a luz a Cambiemos.

La receta de Luis Picat

El jesusmariense Picat tiene su propia receta: está convencido de que no es momento para tibios y que la avenida del medio no existe. Se es extremo o no se es.

Considera que Milei se quedó con todas las banderas y los votos del radicalismo de centro derecha y que ese proceso se acentuará en las elecciones legislativas del año que viene.

“¿Dónde va a estarla UCR cuando llegue ese momento?”, se pregunta.

En lo personal, empezó a dar algunas pistas. Picat se alejó del presidente del partido, Martín Lousteau que, como se sabe es crítico del oficialismo libertario. Se muestra muy entusiasta con la gestión de Milei y mantiene muy buen diálogo con la ministra Bullrich, su principal promotora política.

Otros dos datos, que no son menores: le simpatiza la incorporación de radicales a la gestión nacional y, salvando las distancias, ideológicamente se ve a sí mismo como lo que fue en algún momento su correligionario Oscar Aguad, como ministro de Defensa en el gobierno de Macri. Es decir, un dirigente de la UCR, pero bien del centro derecha de ese partido, con muchos puntos de contacto con el ideario del PRO y La Libertad Avanza.

