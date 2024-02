Javier Milei: "El momento más duro será en marzo y abril"

Milei indicó además que la recomposición de tarifas contempla, por una parte, el sinceramiento de precios y, por otra, la vía salarial e insistió en que el problema no es el costo de las tarifas sino el bajo poder adquisitivo del salario: "Hay que dejar la demagogia con los precios, las tarifas son las del mercado. No puede ser que por cuestiones emocionales rompamos el sistema de precios", se escudó, al tiempo que descartó medidas de asistencia económica para hacer frente a los aumentos.

Inflación UMET CCD.jpeg Informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) en los primeros meses del gobierno de Javier Milei.

Javier Milei no fijará el salario mínimo por decreto

"Tenemos una cuestión que estar fijando precios mínimos no nos gusta. No me van a ver fijando ningún precio", argumentó el libertario sobre la posibilidad de definir por decreto un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, tras el fracaso de la reunión entre gremios y empresarios de este jueves en la que no hubo acuerdo ni mediación por parte del Gobierno.