Patricia Bullrich aseguró que "se viene" una alianza del PRO y LLA

Adorni responsabilizó a las provincias por el futuro aumento de tarifas

Luego de que el Gobierno confirmara la eliminación del Fondo Compensador con el que se subsidia el transporte público de pasajeros urbano y suburbano en el interior del país, el vocero presidencial Manuel Adorni pateó la responsabilidad de los inminentes aumentos del boleto.

"Cualquier aumento de tarifas de transporte de líneas o servicios de las diferentes jurisdicciones será responsabilidad de las jurisdicciones y no del gobierno nacional", dijo el portavoz del presidente Javier Milei en su habitual conferencia de prensa.

"No es responsabilidad del gobierno nacional intervenir en negociaciones salariales en cuestiones que no son responsabiliad de la Nación como es el caso del transporte en cada una de las jurisdicciones", aseguró Adorni y reiteró: "El Estado Nacional no puede seguir subsidiando lo que no le corresponde".

“No tenemos enemigos ni amigos, tenemos un norte claro: una Argentina distinta. Entendemos que hay provincias que tienen la intención de ajustar sus cuentas y tener un Estado más moderno y hay otras que no”, analizó el funcionario y definió que será "decisión de cada gobernador" si aumentar el boleto o reasignar alguna partida.

El periodista reconoció que “hay cuestiones más complejas de resolver como los subsidios al AMBA” y por eso no quitaron los subsidios a todos los distritos por igual, aunque sea el objetivo a largo plazo tal como lo anunciaron en campaña y durante las primeras semanas de gestión.