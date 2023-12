El campo rechazó la suba de retenciones: "Es contradictorio con la producción"

"Si bien se comparte la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal , dicho objetivo no sucederá aumentando impuestos a economías regionales agroindustriales y otras cadenas de valor agroindustriales exportadoras como carnes, pesca, complejo industrial de la soja y del trigo, entre otros", explicó el CAA.

El CAA consideró "errónea" la decisión de aumentar retenciones y alertará "a los legisladores y procurará que se corrija y elimine la suba de derechos y demás medidas previstas en la Sección VI del mencionado proyecto ley". "Más aún, el CAA recuerda que el gobierno entrante anuncio en su campaña que iba a eliminar la facultad del Poder Ejecutivo de imponer derechos de exportación y que procedería a no imponer este tipo de impuestos", remarcó en el comunicado.

En la misma línea, el ex presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi cuestionó la intención del Gobierno de subir las retenciones y pidió al campo una "actitud enérgica" frente a las medidas impulsadas en el proyecto de ley enviado al Congreso este miércoles.

"Le pusieron retención absolutamente a todo", se quejó Buzzi a propósito de la iniciativa del Poder Ejecutivo de subir los derechos de exportaciones a productos que no estaban gravados o tenían alícuotas menores al 15%, e incrementarlos en la harina y el aceite de soja de 31% a 33%.

En esta línea, el dirigente agropecuario mencionó la situación de provincias como Córdoba y Santa Fe donde las producciones de maní, leche, leche en polvo y lácteos, entre otras, "son muy ricas, importantes, pero tienen 15% de retenciones", señaló en Radio 10.

A pesar de lo acordado con la Mesa de Enlace, el artículo 200 del proyecto de ley establece que los productos que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%, quedando alcanzados productos de economías regionales que no tenían esa presión impositiva o que bajaron a 0% en septiembre último por decisión del ex ministro de Economía Sergio Massa.

El extitular de la FAA contempló que ve a esa entidad con "posiciones claras", aunque no con "una actitud enérgica" y señaló: "El año pasado, los autoconvocados en San Nicolás dijeron que venían a defender la Nación, la Patria, y ahora están destruyendo, rifando y subastando la Nación a un grupo pequeño de grandes buitres, afectando el interés de todos los productores desde La Quiaca hasta Ushuaia".

"¿Ahora dónde están los convocados y las entidades con la firmeza que haría falta para un momento como éste?", planteó Buzzi e hizo referencia a la "extranjerización de las tierras" y recordó que "durante años" empujaron "por una Ley que ponga límite a ello".