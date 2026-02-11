Reforma laboral: tambalean algunos artículos y Patricia Bullrich pide ayuda a la Casa Rosada

El Senado debate desde este mediodía la reforma laboral que Patricia Bullrich acordó con sectores de la oposición. Si bien la jefa de LLA tiene la expectativa de aprobar el proyecto en general, durante la discusión en el recinto supo que algunos artículos estarían con los números finos para su aprobación, por la resistencia de aliados.

En este escenario, Bullrich pidió auxilio a la Casa Rosada, que envió al ministro de Interior, Diego Santilli . Ante la falta de unanimidad con los socios, la jefa del bloque libertario decidió votar en forma separada cada uno de los 26 capítulos, para que en aquellos que tengan artículos con menos apoyó se consideren aparte. Su expectativa es no perder ninguno, pero para lograrlo deberá hacer nuevas reescrituras. "Varios están finitos", reconocieron en el bloque oficialista.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado para financiar indemnizaciones con plata de la ANSES, sigue sin ser aceptado por un sector de la UCR, pese a que los últimos cambios dispusieron que se destinen mayormente a las pymes. No alcanzó para contener al radical Maximiliano Abad y a su correligionario Flavio Fama . Podría haber modificaciones para que voten.

El pampeano Daniel Kroneberger , el otro rebelde de la UCR, cuestionó en su discurso la eliminación del estatuto del periodista, que el acuerdo alcanzado le da seis meses de vida.

Los cambios en las convenciones colectivas de trabajo no son aceptados aún por los partidos provinciales de provincias hidrocarburíferas como Neuquén ( Julieta Corroza ) y Santa Cruz ( Natalia Gadano y José María Carambia ). El gobernador neuquino, Rolando Figueroa , se reunió en la Casa Rosada con Santilli. Luego ambos fueron al Senado a ver a Bullrich.

Una alternativa que evalúan sería terminar de blindar la cuota sindical. Con los últimos cambios, perdurarían por dos años, con un 2% de tope. Podría eliminarse todo tipo de restricciones.

Los números de Patricia Bullrich

La salteña Flavia Royón, cercana a su gobernador, anunció temprano que votaría a favor en general, pero no confirmó si está dispuesta a rechazar algún artículo. El traspaso de la Justicia nacional laboral a la Ciudad, incluido en el borrador, está en revisión. Jorge Macri quiere sumarle el convenio firmado con la Nación, que inevitablemente debe pasar por el Congreso.

El texto final se seguía discutiendo en el despacho de Bullrich, quien se mostró confiada en alcanzar una mayoría para aprobar la versión que cerró con un sector de la oposición este lunes en su despacho. Como explicó Letra P, presionó a Javier Milei aceptara cambios, a riesgo de quedarse sin nada.

Con sus aliados de la oposición no peronista, Bullrich tiene un techo de 44 votos máximos, siete más que la mayoría simple. No se descarta que deba pedir auxilio en los tres peronistas que la ayudaron a aprobar el presupuesto. Los números son ajustados.

En caso de haber empate en 36, el oficialismo define desde la presidencia. También puede haber ausencias funcionales. En el cuórum sólo faltó la dupla santacruceña: son dos votos que ya se dan por caídos en la Casa Rosada. El gobernador Claudio Vidal proviene de origen sindical y fue presionado en las últimas horas por Pablo Moyano.

Resistencia austral

Una fuente cercana a un bloque patagónico describió cómo pasan las horas en esas oficinas. "Los sindicatos acordaron con el Gobierno sostener la caja, pero sus afiliados nos presionan a nosotros por los cambios en las convenciones colectivas. Si sale aprobado sin nuestros votos, nos ataca la Casa Rosada, pero cada legislador que vote a favor quedará estigmatizado por los gremios", explicó.

La sesión empezó a las 11.15 y se extenderá hasta la medianoche, porque hay 32 oradores anotados y otros diez discursos de cierre. El último es el de Bullrich, quien sería la encargada de detallar las modificaciones. Luego propondrá el sistema de votación por títulos, para en cada uno de ellos pedir por los artículos de menos respaldo.

El debate lo abrió Bullrich, quien le cedió sus minutos al libertario Juan Cruz Godoy, de Chaco. “Esta ley viene a dar soluciones, como la problemática de contratar y el miedo que tienen los empleadores de los riesgos de litigios laborales que pueden hacer quebrar a su empresa por una discusión con un empleado”, sostuvo el senador.

Recalde, al ataque

El primer discurso opositor lo hizo el senador del bloque Justicialista Mariano Recalde, uno de los expertos en derecho laboral de la principal bancada opositora. Apunto contra el Fondo de Asistencia Laboral tal vez porque sabe que es el artículo más complicado. "Es un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina. Supera a las AFJP. Van a ser cómplices de un negociado de los amigos de Caputo”, advirtió el senador porteño.

Le respondió la radical Mariana Juri, una de las referentes del partido centenario que apoya la reforma. “¿Me van a decir que el empleo en Argentina está genial y los gobiernos peronistas lo dejaron genial? Es una gran herramienta para poder generar más empleo”, defendió el proyecto.