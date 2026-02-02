El after de la UCR: De Loredo cree que salió ileso, alineó a la tropa y enfrió tensiones con Bornoroni y Juez

El exdiputado de la UCR , Rodrigo de Loredo salió del Teatro Sporting de Laboulaye con la sensación de alivio tras el discurso de apertura de sesiones de la Legislatura del gobernador de Córdoba , Martín Llaryora . El análisis de lo ocurrido lo hizo en la privacidad del auto que lo trasladó junto con su equipo de colaboradores de regreso a la capital.

Repitió a su mesa chica lo que dijo en público: que notó en el peronista un estado de crispación que atribuyó a la foto de la previa que lo ubicó bajo un mismo flash junto al senador Luis Juez y al jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados , Gabriel Bornoroni .

Llaryora lo ninguneó en público . Ciertamente la sacó más barata que Juez, a quién lo más liviano que le dijo fue cómplice de narcos. Llaryora se mofó de la ausencia de radicales cordobeses en la cámara baja e imploró que “Milei le dé bola” así deja de “hacer mérito”.

En la escudería deloredista asumen que el silencio o la ley del hielo hubieran sido negativas. Llaryora lo subió a la línea opositora y eso se agradece. Desde este espacio se ha dicho muchas veces que el cordobesismo necesita alimentar la fisura opositora, un clásico inmortal de todos los procesos electorales. “Nos atacó porque sabe que Rodrigo está muy bien en las encuestas ”, prefieren explicar el juego de poder en ese extremo opositor.

También De Loredo quedó conforme con un encuentro que en la previa se había vivido con tensión. Si bien Juez y Bornoroni no se separaron, ratificando la sociedad política que se selló antes de las elecciones legislativas de 2025, el radical pudo romper esa diada sin tantos traumas.

La foto no estaba organizada, pero se logó. Generó sorpresa en el búnker cordobesista, que había llegado pasado el mediodía para hacer la previa. De Loredo arribó a la Municipalidad que gobierna el radical Gino Chiapello y compartió una ronda de intercambio con el amplio abanico de la oposición provincial.

Qué habló la oposición a Martín Llaryora

Las conversaciones de ese momento fueron protocolares. Juez hizo referencia a cuestiones técnicas de la sesión extraordinaria en el Congreso, Bornorni dijo algunas generalidades del plan de Javier Milei y De Loredo apoyó la reforma laboral. Sólo Chiapello se animó a decir a dar una definición jugada: “Esta mesa de diálogo en Laboulaye es el punto inicial del fin del peronismo”. Después de eso, el tridente no compartió un momento a solas.

Estaba dentro de lo previsto. En el deloredismo no lo viven con drama porque en las rondas de prensa el socio de Alfredo Cornejo ratificó su postura: quiere ser candidato a gobernador. No lo dijo en términos tan directos, pero habló de la inmensa responsabilidad de Bornoroni y Juez en el Congreso. Él tiene tiempo, como dijo en una entrevista que brindó a Letra P.

El after de la UCR en Laboulaye

De Loredo seguirá con su plan de musculación hasta el Mundial de Fútbol. Recorrerá la provincia, planea actos y administrará las tensiones con sus potenciales socios de La Libertad Avanza. En el after radical que encabezó después de la apertura de sesiones en el bar King de la localidad anfitriona dejó algunas consignas para la tropa.

Rodeado de legisladores de su línea e intendentes de la zona pronosticó que se vienen momentos complejos, que el peronismo dio la señal de largada de la campaña 2027 y que hay que estar “despiertos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/2018074804851495075&partner=&hide_thread=false Que miedo q le tiene Llaryora a un frente con la Libertad Avanza. — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) February 1, 2026

Compartieron una comida rápida, aunque calórica. Empanas fritas y picada de fiambres acompañaron la arenga del radical que está dispuesto a capitalizar los activos con los que cree que cuenta: tiempo para una campaña full time, conocimiento, territorio y gestión a través de los radicales que gobiernan.

A la tropa le dijo que buscará esa alianza opositora amplia. En el búnker juecista, pese a la foto lograda, ratificaban un juego alejado de quien fuera en 2023 el socio encumbrado.