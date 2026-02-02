El after de Luis Juez: sin concesiones para Llaryora, el gesto de Bornoroni y el "protocolo De Loredo"

Ninguno esperaba el nivel de individualización que Llaryora hizo cuando apuntó a la oposición. En el juecismo hicieron algunas referencias posteriores públicas y privadas, que coinciden. Leen “desesperación” en el gobernador que atan con la lectura que vienen militando de un fin de ciclo.
La réplica de Luis Juez
Hasta allí, nada nuevo bajo el sol. Después de que Llaryora se detuviera en el rol de Tribunal de Cuentas y pusiera a Juez y a su tropa del lado de los narcotraficantes, el senador y sus principales laderos dejaron trascender que la guerra será total. En esa línea se expresarón el jefe juecista del bloque legislativo, Walter Nostrala, y el presidente del órgano de contralor provincial, Beltrán Corvalán.
Entienden que Llaryora bajó al barro y que juega en el terreno donde Juez se mueve mejor, que es el de la denuncia. “A partir de este domingo, el control a Llaryora y su gestión será sin concesiones, le vamos a contar las costillas una por una”, lanzan desde el Frente Cívico.
¿Cómo sigue el plan? El domingo a la noche, Juez pidió a sus tribunos que se apeguen a los argumentos técnicos en sus fallos, que la carga política corre por su cuenta. A su escudería legislativa le pidió que apunten a demostrar que la rebaja impositiva de Llaryora no es tal y apunten al control de gasto.
Libertarios y juecistas ratifican la buena vibra. La tropa violeta asegura que tendrá candidato a la gobernación en 2027, como leyó Llaryora. La escudería del senador ejercita una inédita paciencia y se muestra trabajando por objetivos generales, alejados de los personalismos.
Rodrigo de Loredo, el tercero en discordia
Por supuesto, el “tema De Loredo” fue parte de las conversaciones. Está claro que Juez no quiere un tercero en la diada que construyó con Bornornoni, pese a la foto de familia de este domingo en Laboulaye.