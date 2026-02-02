El after de Luis Juez: sin concesiones para Llaryora, el gesto de Bornoroni y el "protocolo De Loredo"

El senador Luis Juez dejó dos definiciones a su tropa antes del discurso de apertura de sesiones de la Legislatura del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora . El Frente Cívico trabajará por la reelección presidencial de Javier Milei y el triunfo provincial en 2027, siempre en alianza con La Libertad Avanza de Gabriel Bornoroni .

Ninguno esperaba el nivel de individualización que Llaryora hizo cuando apuntó a la oposición. En el juecismo hicieron algunas referencias posteriores públicas y privadas, que coinciden. Leen “desesperación” en el gobernador que atan con la lectura que vienen militando de un fin de ciclo.

Hasta allí, nada nuevo bajo el sol. Después de que Llaryora se detuviera en el rol de Tribunal de Cuentas y pusiera a Juez y a su tropa del lado de los narcotraficantes, el senador y sus principales laderos dejaron trascender que la guerra será total. En esa línea se expresarón el jefe juecista del bloque legislativo, Walter Nostrala , y el presidente del órgano de contralor provincial, Beltrán Corvalán .

Entienden que Llaryora bajó al barro y que juega en el terreno donde Juez se mueve mejor, que es el de la denuncia. “A partir de este domingo, el control a Llaryora y su gestión será sin concesiones, le vamos a contar las costillas una por una”, lanzan desde el Frente Cívico.

¿Cómo sigue el plan? El domingo a la noche, Juez pidió a sus tribunos que se apeguen a los argumentos técnicos en sus fallos, que la carga política corre por su cuenta. A su escudería legislativa le pidió que apunten a demostrar que la rebaja impositiva de Llaryora no es tal y apunten al control de gasto.

El gesto de Gabriel Bornoroni

Otro de los puntos incómodos quedó subsanado cuando lograron que Bornoroni se metiera en la pelea. El diputado avaló el accionar del Tribunal de Cuentas y le pidió a Llaryora que respete sus fallos y asuma las sugerencias.

Esta señal era esperada por Juez porque durante los fuertes contrapuntos que se abrieron por la caída de la licitación para la compra de drones para la Policía, el alfil de Karina Milei se había mantenido en silencio. El respaldo llegó y los mensajes de sintonía marcaron la previa de la apertura de sesiones y el after.

Libertarios y juecistas ratifican la buena vibra. La tropa violeta asegura que tendrá candidato a la gobernación en 2027, como leyó Llaryora. La escudería del senador ejercita una inédita paciencia y se muestra trabajando por objetivos generales, alejados de los personalismos.

Rodrigo de Loredo, el tercero en discordia

Por supuesto, el “tema De Loredo” fue parte de las conversaciones. Está claro que Juez no quiere un tercero en la diada que construyó con Bornornoni, pese a la foto de familia de este domingo en Laboulaye.

Tampoco había margen para rechazar un momento compartido en la oficina del intendente de Laboulaye, Gino Chiapello. Se impuso una suerte de nuevo protocolo porque tienen diferencias, pero la atomización es un regalo para el peronismo. Bien lo saben.

bornoroni juez grich chiapello Luis Juez y Gabriel Bornoroni con el intendente de Laboulaye, Gino Chiapello

Sin embargo, en los off, el juecismo no da el brazo a torcer. “Rodrigo de Loredo no está acá”, dijo una alta fuente del Frente Cívico, determinante.

En el fondo, sigue la sospecha de la funcionalidad al peronismo: “Llaryora lo subió porque lee encuestas, lo sube porque le conviene al Panal”.