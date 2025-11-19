Córdoba: quiénes forman la nueva guardia juvenil de Luis Juez que lo quiere ver gobernador en 2027

La Juventud del Frente Cívico (FC) renovó sus autoridades en Córdoba . El espacio, fundado y liderado por Luis Juez , dio la bienvenida a las nuevas referencias el pasado sábado en Studio Theater. La consigna fue clara: "acá no se rinde nadie" con el objetivo que apunta a la silla de Martín Llaryora .

El evento reunió a más de 300 jóvenes de toda la provincia que buscan dar inicio a una “etapa de renovación generacional y fortalecimiento territorial”, de cara a las elecciones provinciales de 2027 donde el máximo referente buscaría, por cuarta vez, la gobernación. La puja está en el aire: Rodrigo de Loredo apuntó explícitamente al mismo objetivo. Gabriel Bornoroni no oculta a su tropa su vocación de poder.

Alineado con La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei , no se descarta que el FC, se enfile bajo las directivas de las fuerzas del cielo para sumar chances en la ronda ejecutiva local.

La juventud juecista renovó sus autoridades en un acto que marcó un hito generacional dentro del "Deportivo Juez", como el senador llamó alguna vez a su sello. El dirigente, alineado con el partido violeta, reafirmó su apuesta estratégica a la formación de una nueva camada de militantes, resaltando que se trata de un proceso que el partido viene gestando desde hace años para disputar espacios de poder, fortalecer la presencia territorial y aportar una mirada fresca frente a los desafíos políticos actuales. “Es una apuesta al futuro”, insistió Juez frente a una militancia juvenil que colmó el encuentro.

Esa gesta, nueve años atrás, tuvo sus impulsores: Martín Juez , concejal e hijo de Juez; y Agustín Nostrala , hijo del legislador y presidente del FC en la Unicameral, Walter Nostrala , también reunidos en el encuentro militante.

Martin Juez y Luis Juez Martín Juez y Luis Juez.

Ambos destacaron la importancia de la continuidad generacional y el rol de los nuevos dirigentes en un contexto en el que el Frente Cívico busca consolidarse como una fuerza capaz de interpelar tanto al oficialismo cordobesista como a la oposición tradicional.

“Hace 9 años atrás cuando con Agustín Nostrala soñábamos en construir un espacio de jóvenes que perduré en el tiempo nunca creímos que en tan pocos años íbamos a ser testigos de la cuarta camada de jóvenes que asumen la responsabilidad de conducir la Juventud del Frente Cívico”, indicó el concejal en sus redes.

Quién es quién en el nuevo armado de Córdoba

Como presidente de la Juventud juecista asumió Germán Flaherty. Desde el FC señalan que encarna la síntesis entre experiencia y renovación dentro del juecismo juvenil. El dirigente es reconocido por su trabajo territorial sostenido en distintos departamentos de la provincia.

Asuncion German Flaherty Germán Flaherty.

Inició su militancia en 2022, cuando Agustín Nostrala era el jefe de la tropa juvenil. En el proceso fue secretario de Acción Política y se recibió de abogado. Sus promotores afirman que fue una de las piezas claves en el armado de la estrategia para la elección en los centros vecinales de la ciudad de Córdoba que convocó Daniel Passerini este año.

La pata evangélica de las juveniles juecistas

Jeremías Cáceres, nuevo vicepresidente provincial, representa el ingreso de un perfil distinto a la conducción. Se trata de un estudiante con fuerte peso en la comunidad evangélica. Es hijo de Roberto Cáceres, uno de los pastores más influyentes de Cita con la Vida, fundada por Carlos Belart.

La Libertad Avanza en Córdoba, configurada por el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, y donde juega también Juez, también incorporó en sus filas a una referente de esa iglesia: Evelin Barroso, pastora y nuera del fundador, y quien formara parte de los candidatos a la Cámara de Diputados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinJuez/status/1983208479557849204&partner=&hide_thread=false EL DESAFÍO REAL DE CÓRDOBA ES EL 2027:



La victoria de La Libertad Avanza (42,39%) en 2025 confirma que la voluntad de cambio es mayoritaria en Córdoba. Sin embargo, la elección a Gobernador será una verdadera batalla de estructuras.



El desafío opositor es enorme: el peronismo… — Martin Juez (@MartinJuez) October 28, 2025

Desde el FC señalan que Cáceres, dentro de la Juventud se destacó por liderar los equipos técnicos, aportando capacidad de análisis, elaboración programática y una mirada social atravesada por su experiencia comunitaria. El propio Martín Juez lo considera como "uno de los mejores cuadros políticos joven de la provincia".

Fiorela Regina, referente de Marcos Juárez y flamante vicepresidenta segunda, forma parte de una camada que emergió desde el interior provincial con fuerte actividad territorial y militante. Su perfil está asociado a la organización de juventudes locales, el trabajo en redes comunitarias y la articulación con dirigentes de su departamento, lo que la posiciona como una de las figuras femeninas ascendentes dentro del juecismo juvenil.

La ciudad de Córdoba, el bastión clave

En la Capital, Facundo Nostrala, otro hijo del legislador Nostrala, asumió como presidente de la Junta Capital después de un año de intensa construcción territorial en las 14 seccionales de la ciudad. El joven Nostrala viene impulsando un modelo de organización barrial con presencia efectiva en cada distrito y una estructura juvenil amplia y estable.

Su liderazgo quedó consolidado con la formalización de presidentes y vicepresidentes por seccional, un paso clave para el armado urbano del Frente Cívico.

Facundo Nostrala Facundo Nostrala.

También asumieron sus cargos los presidentes departamentales de: Colón, Santa María, Punilla, Pocho, San Alberto, San Javier, Tercero Arriba, Río Cuarto, Río Segundo, General San Martín, Unión, Ischilín y Tulumba, configurando una red joven y federal en todo el territorio provincial.

La puja que se viene con Rodrigo de Loredo

Con esta renovación, indican, la Juventud del Frente Cívico pretende iniciar una etapa de consolidación organizativa, ampliación territorial y fortalecimiento del trabajo comunitario en toda la provincia. La conducción entrante asume con el desafío de darle mayor visibilidad al partido en el mapa político cordobés y de convertirse en un actor clave dentro del armado que Juez proyecta hacia los próximos años.

De Loredo y Juez.png Rodrigo De Loredo y Luis Juez, compañeros, por lo menos de vuelo. Foto: X.

Esta renovación podría leerse como un movimiento político calculado en un escenario donde Juez evalúa seriamente volver a disputar la gobernación en 2027. En ese marco, el desembarco de la nueva cúpula juvenil funciona como un mensaje interno y externo: el juecismo quiere mostrarse con estructura, músculo territorial y una dirigencia joven capaz de sostener una campaña larga.

El gesto adquiere mayor relevancia en un contexto donde De Loredo le pidió explícitamente a Juez que se corra o acompañe en un armado más amplio, bajo el paraguas de LLA, espacio al que ambos se alinean, aunque con matices. Sin embargo, el verdadero director de orquesta en el espacio libertario es Bornoroni y otros serían los nombres que estaría barajando para ese armado.