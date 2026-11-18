El vínculo entre Maximiliano Pullaro y Franco Bartolacci atraviesa un momento de creciente tensión. Lo que comenzó como un cruce por la presencia de Marcelo Sain en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), sumó nuevos capítulos en las últimas semanas y dejó al descubierto diferencias que exceden aquella polémica. Todo, con el horizonte electoral de 2027 como telón de fondo.

Actividades que cambian de sede, encuentros con distancia entre las tribus radicales y posicionamientos políticos que incomodan conforman el menú de desaires entre uno y otro sector. El último cortocircuito ocurrió este miércoles: el Congreso Provincial del Trabajo, organizado por el gobierno de Santa Fe, tenía previsto realizarse en instalaciones de la UNR, pero sobre la marcha hubo un cambio de planes.

Según fuentes del Ejecutivo, desde la casa de estudios comunicaron que el espacio ya no estaba disponible. "De repente no se pudo", deslizaron con ironía cerca de la Casa Gris . El resultado fue una mudanza a la sala Rodolfo Walsh de la sede de Gobernación en Rosario, donde finalmente quedó programada la actividad.

El episodio podría pasar inadvertido si no fuera por el contexto. Apenas dos semanas atrás, Pullaro había cuestionado públicamente la invitación al exministro de Seguridad de Omar Perotti para participar del Congreso sobre Democracia . La reacción no quedó solamente en declaraciones: el gobierno provincial decidió retirar a sus funcionarios de un panel del encuentro académico. Desde entonces, los movimientos de ambos sectores son observados con lupa.

En el pullarismo insisten en que la presencia de Sain fue una provocación política y rechazan que se trate simplemente de una discusión sobre pluralidad académica. Incluso aseguran que el malestar no es nuevo y que ya habían hecho llegar sus reparos a las autoridades universitarias durante la edición anterior del Congreso.

"Esa vez la discusión fue sottovoce, nos dijeron que no se dieron cuenta. ¿Otra vez les pasó lo mismo?", cuestionó una fuente del oficialismo provincial consultada por Letra P. La misma voz fue más allá: "No hay un solo panel que se les escape. ¿O en nombre de la pluralidad hubiesen traído al secretario de Políticas Universitarias a hablar del financiamiento? No creo".

#Rosario "Me avergüenza que esté hablando una persona procesada", Pullaro cuestionó duramente la presencia de Sain en la UNR y el ruido político salpicó al rector Bartolacci La tensión en Unidos por el paso del exministro de Seguridad @RamaPorchietti https://t.co/LViivWB03Y — LETRA P (@Letra_P) November 4, 2026

La referencia apunta directamente a la conducción de la UNR, aunque la actividad que desató la controversia se desarrolló en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, encabezada por Cintia Pinillos, dirigente del mismo espacio universitario que Bartolacci. Para el entorno del gobernador, la invitación al exfuncionario, que enfrenta causas judiciales por su paso por el Ministerio de Seguridad, resulta incompatible con la política de seguridad que reivindica la administración provincial.

Los cortocircuitos tampoco quedaron limitados a esa discusión. La semana pasada, una actividad organizada por la Juventud Radical en la Facultad de Derecho volvió a dejar una postal de la distancia. Según fuentes al tanto del encuentro, las dos vertientes participaron de paneles en horarios diferentes y ni siquiera llegaron a cruzarse. Una convivencia política cada vez más administrada.

Franco Bartolacci, el presupuesto y el vínculo con Javier Milei

A las diferencias internas se suma otro elemento sensible: la relación de Pullaro con el gobierno de Javier Milei. En medio de las negociaciones políticas con la Casa Rosada, que hoy tuvieron un cimbronazo con Provincias Unidas tumbando la sesión, Bartolacci volvió a posicionarse públicamente como uno de los principales críticos del ajuste universitario y apuntó contra los legisladores que acompañen el Presupuesto nacional.

"Le estarán dando el golpe de gracia a la universidad pública", advirtió el rector en sus redes sociales. Un mensaje que, aunque dirigido a la discusión parlamentaria, también tiene destinatarios dentro de Santa Fe. En particular, los representantes de Unidos que deberán definir su posicionamiento frente a la iniciativa del Ejecutivo nacional.

Sepan los legisladores que acompañen este proyecto de presupuesto que no contempla los recursos proyectados en una ley aprobada por el mismo Congreso ni modifica en nada lo propuesto para Universidades que estarán dando el golpe de gracia a la Universidad pública argentina. — Franco Bartolacci (@fbartolacci) November 17, 2026

La situación expone una diferencia de estrategias. Mientras Pullaro busca administrar su vínculo con Milei y negociar con la Nación sin resignar su autonomía política, Bartolacci construyó buena parte de su proyección pública como defensor del sistema universitario frente al ajuste libertario. Dos posicionamientos que no necesariamente resultan incompatibles, pero que pueden entrar en colisión cuando llegue el momento de votar.

En el entorno del gobernador tampoco se muestran sorprendidos por el distanciamiento. "Nunca fuimos la misma cosa", responden tajantes cuando se les consulta por el vínculo entre ambos dirigentes. Una definición que busca desactivar la idea de una ruptura reciente y, al mismo tiempo, deja en claro que las diferencias políticas vienen de antes.

El 2027 de Bartolacci y la incógnita de María Eugenia Schmuck

La discusión tiene otra dimensión: el futuro electoral. Bartolacci transita la recta final de su segundo mandato al frente de la UNR y su nombre aparece desde hace tiempo entre las posibles cartas de Unidos para las elecciones del año próximo. Sin embargo, el escenario de tensión abre interrogantes sobre el lugar que podría ocupar en las listas del oficialismo.

En el pullarismo responden con ironía cuando se les pregunta por esa posibilidad. "Si es con Sain al lado, auguro una baja performance", disparan, dejando en evidencia que el enojo por la invitación al exministro todavía está lejos de disiparse.

El interrogante también alcanza a María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal de Rosario, esposa del rector y su principal socia política dentro del radicalismo local. La dirigente ya dejó trascender sus aspiraciones de competir por la Intendencia, aunque supeditadas a las conversaciones con Pablo Javkin sobre la posibilidad de que este busque un tercer mandato.

Maximiliano Pullaro junto a María Eugenia Schmuck y Pablo Javkin.

Por ahora, el entorno del gobernador evita trasladar automáticamente las diferencias con Bartolacci al armado electoral rosarino. "En Rosario son muchos los lanzados, no hay nada definido. Ahí lo principal es que florezcan muchas flores, no todas iguales", explican desde el oficialismo provincial.

La frase resume la estrategia de mantener abierta la competencia dentro de Unidos, donde también aparecen nombres como Federico Angelini, Sebastián Chale, Joaquín Blanco y Lionella Cattalini, entre otros. El propio Javkin continúa siendo una pieza central de esa discusión. En ese tablero, el sector que comparten Bartolacci y Schmuck conserva peso propio, pero deberá negociar su lugar con el resto de los socios.

La disputa universitaria tampoco es ajena a ese escenario. El rector ya había protagonizado diferencias con otros aliados por la sucesión en la Facultad de Derecho, donde su sector impulsa una alternativa distinta a la que promueve el espacio del decano Hernán Botta. Una muestra de que las tensiones entre las distintas familias del radicalismo rosarino exceden largamente el episodio Sain.

Que no salpique la Universidad

Pese al malestar acumulado, en la Casa Gris buscan establecer una frontera entre la discusión política con Bartolacci y la relación institucional con la Universidad Nacional de Rosario. El gobierno provincial mantiene convenios, programas y distintas líneas de trabajo conjunto con la casa de estudios, y asegura que esa agenda no está en discusión.

Bartolacci junto al Secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

"Siempre tenemos mucho trabajo en conjunto con la Universidad, convenios, esas cuestiones. No vamos a cortar eso bajo ningún punto de vista", aclara una fuente cercana al gobernador. Y completa: "No vamos a enfrentar al gobierno con la Universidad, más allá de sus decisiones".

La diferenciación no es menor. Pullaro tampoco pretende abrir un conflicto con una institución de fuerte peso político, académico y social en Rosario, especialmente cuando su administración busca consolidar su presencia en la ciudad de cara a la próxima elección.

Sin embargo, los gestos se acumulan y las diferencias comienzan a quedar cada vez más expuestas. El episodio Sain funcionó como catalizador de una relación que ya tenía sus propias tensiones. Ahora, con la discusión presupuestaria, la sucesión universitaria y el armado de listas en marcha, la pregunta es hasta dónde llegará el distanciamiento.