El presidente Javier Milei ya confirmó su intención de competir por un segundo mandato y empezó a jugar sus cartas de cara a las elecciones 2027 . Sin embargo, los números de una encuesta nacional muestran un escenario bastante más complejo para sus aspiraciones: seis de cada diez personas aseguran que "jamás lo votarían". El dato surge del Monitor de Opinión Pública de la consultora Zentrix , que midió el potencial electoral de los principales dirigentes.

De acuerdo con el estudio, realizado entre el 19 y 30 de octubre en base a 1278 casos de todo el país, el 59,2% afirmó que jamás votaría al líder de La Libertad Avanza (LLA). En contrapartida, el 24,3% dijo que lo votaría con seguridad y otro 10,6% consideró que podría hacerlo. La diferencia entre el piso y el techo electoral del Presidente deja un margen de crecimiento de poco más de diez puntos porcentuales.

El resultado del sondeo vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos políticos del oficialismo: cómo ampliar su base de apoyo para construir una mayoría electoral que le permita renovar el mandato. La dificultad no pasa únicamente por conservar el respaldo de sus votantes, sino también por convencer a sectores que hoy no tienen decidido acompañarlo.

Los resultados de Zentrix aparecen en un momento en que el jefe de Estado comenzó a explicitar cada vez más su intención de competir por un segundo mandato. Este martes, durante el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central en el Palacio Libertad, Milei aseguró que será reelecto y pronosticó que LLA ganará en primera vuelta .

"Para quien sea mi sucesor en 2031... porque voy a ser reelecto", afirmó ante el auditorio. Luego se dirigió a los jóvenes presentes y agregó: "No tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta". La confianza presidencial contrasta con los números que arroja el relevamiento: el rechazo llega al 59,2%, un número alto para cualquier dirigente que quiera ganar una elección.

No es la primera encuesta que registra dificultades para el proyecto reeleccionista. En agosto, un relevamiento de QSocial publicado por Letra P mostró que el 63% de los consultados prefería que Milei no continuara en el poder, frente a un 30% que deseaba que se quedara cuatro años más. Meses antes, un estudio de Sentimientos Públicos había ubicado en el 73,5% el rechazo a un segundo mandato presidencial.

Kicillof tiene el piso más alto y Bullrich, el mayor techo

El estudio también comparó el potencial electoral de otros dirigentes con proyección nacional. El gobernador bonaerense y principal rival de la oposición, Axel Kicillof, aparece como la figura con el piso más alto: el 28,7% aseguró que lo votaría con seguridad, mientras que su techo alcanza el 46,4%. Su rechazo se ubica en el 51,4%.

El buen posicionamiento de Kicillof en el ranking electoral convive con un escenario de fuerte disputa dentro del peronismo. La tensión quedó expuesta este martes, durante el Día de la Militancia, cuando distintos sectores del PJ confluyeron en un acto en San Fernando, con Sergio Massa a la cabeza, referentes del peronismo federal y dirigentes del kirchnerismo, pero sin representación del gobernador ni de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro.

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich, que mantiene una relación en constante tensión con el Gobierno al que pertenece, tiene un buen potencial de crecimiento entre los dirigentes medidos. Aunque su piso es del 19,1%, el 29,4% respondió que podría votarla, lo que lleva su techo al 48,6%. Su rechazo alcanza el 49,2%.

Según una encuesta de CB Global Data, Bullrich aparece mejor posicionada que Milei para enfrentar a Kicillof en un eventual balotaje



La senadora le saca 7,2 puntos al gobernador, mientras que el Presidente lo supera por un margen más estrecho



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El crecimiento de la izquierda

La consultora también midió a Myriam Bregman, con un piso del 11,8%, un techo del 45,7% y un rechazo del 50,2%. La vicepresidenta Victoria Villarruel, en tanto, registra el menor piso de voto seguro entre los dirigentes evaluados, con el 11%, y el rechazo más alto: 63,1%.

La comparación expone una particularidad del escenario electoral: Milei conserva un núcleo de votantes consolidado, pero tiene menos margen para crecer que otros dirigentes incluidos en la medición. En términos de potencial electoral, Kicillof combina un piso firme con un techo más amplio, mientras que Bullrich y Bregman cuentan con un volumen importante de electores que todavía podrían acompañarlas.