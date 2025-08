Lista en revisión: Maximiliano Pullaro analiza sus cartas para octubre tras acordar con los gobernadores

¿Abre eso la posibilidad a que sea entonces una figura aliada que permita contener a sectores como el PRO y el socialismo? Este jueves, la vicegobernadora Gisela Scaglia bancó el armado federal y hasta pidió un involucramiento de Mauricio Macri. Inclusive se llegó a pensar en un nombre pesado dentro de la estructura amarilla: Miguel Del Sel. “Él no quiere”, reconocieron, a sabiendas de la potencia electoral del excandidato a gobernador. En el pasilleo hasta sonó para la boleta el nombre de la vicegobernadora. En el socialismo, que pone en juego la banca de Mónica Fein, hay silencio de radio. En el run run suenan los nombres del ministro Enrique Estévez y de la concejala rosarina Verónica Irizar.

De Santa Fe a la nacionalización a largo plazo

En la estructura partidaria del gobernador definen el anuncio del grito federal del miércoles como un mojón, un paso a un proyecto pensando en el mediano y largo plazo. En ese análisis, no ven transición de votos de Torres o Llaryora a Pullaro o viceversa. “Lo que están pensando es para después de octubre”, reafirman.

Bajo ese paraguas, saben que la elección venidera es compleja, con La Libertad Avanza poniéndose como objetivo obtener cinco de las nueve bancas en juego en Santa Fe. “No lo descarto”, reconoce alguien del radicalismo, donde también saben que el curso de la economía definirá buena parte de la historia. “El principal elector es George Washington”, ironiza otro dirigente hablando sobre el verde billete y las subas del dólar de los últimos días.

Evitando los nombres propios

En esa construcción, el pullarismo elige no hacer nombres propios ni de candidatos ni tampoco de aquellos que puedan sumarse a futuro, pero sí trazan un norte. “Es un proyecto de futuro y con dirigentes que estén en gestión”, dicen en ese sentido. ¿Y Macri, por quien pidió Scaglia? “Es un error empezar por los nombres propios, sobre todo si tienen mucho pasado, mucha trayectoria. Te desordena”, responden.

La duda es cómo lograrán sortear en un futuro el escollo que ha significado la polarización en Argentina de las últimas décadas. “El diferencial es que no es un rejunte electoral”, analizan. “Evidentemente si medio país no está yendo a votar en ningún lado, los dos extremos no están atrayendo”, suma otro actor político. ¿Y qué puede aportar Pullaro? “Su talla como dirigente, centralidad política y económica en Santa Fe, y territorialidad: una sucursal en cada pueblo”, se agrandan en el radicalismo, aclarando que hoy la intención del gobernador no es electoral en términos personales.

¿Unidos para Cambiar la Nación?

Con la alianza consolidada en Santa Fe, la duda persiste en cómo se configurará en octubre la coalición que aglutina a la UCR, el PRO y el socialismo. El nombre del espacio se definirá en el plano nacional, aunque primará la impronta federal. Todo eso forma parte de las charlas primarias.

"Lo que es seguro es que el armado provincial no se rompe", remarcan en todos los espacios, separando los tantos. Con la participación del sector que se encolumna detrás de Scaglia en el PRO, queda por ver qué impacto generó la decisión tomada por Pullaro entre los díscolos. En el PS también es tiempo de definiciones.

“Se la hicimos fácil a todos: no estamos ni con el kirchnerismo ni con La Libertad Avanza, pero todos tienen libertad de decidir”, azuzan cerca del gobernador.