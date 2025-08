El Círculo Rojo, Toto Caputo y el dólar: errores no forzados, ruido electoral y listas de precios picantes

Desde que JP Morgan -otra vez JP Morgan, como al inicio de la corrida que Federico Sturzenegger, Nicolás Dujovne y Caputo no pudieron frenar en 2018- desarmó su carry trade, hace poco más de un mes, el dólar encadenó una suba tras otra.

El Círculo Rojo, inquieto

Los bancos, está claro, avisaron que el desarme de las LEFI del Banco Central y el Tesoro, los instrumentos con los que administraban sus excedentes diarios de liquidez, provocaría tensiones en las tasas y el dólar.

La respuesta de Caputo y su socio Santiago Bausili fue resistir, pero hubo intervenciones del BCRA poniéndole piso a las tasas que Economía no reconoce y que los operadores ven en sus pantallas.

Los bancos esperan que el Gobierno reperfile la política monetaria en silencio. “Sin decirlo, admitieron el error”, dijo una fuente del sector financiero.

“Nos echaron la culpa a los bancos y, en el juego de roles lo aceptamos, pero esperamos que haya una solución de largo plazo, más allá de los parches”, insistió.

Juan Pablo Ronderos, socio de MAP Latam, sostuvo: “El Gobierno tiene todo para ordenar esto, pero este orden será distinto al de hace unas semanas. Creo que iremos a un mix de tipo de cambio y tasas mucho más altas que las que ellos querían y que el mercado esperaba”.

“Estos errores no forzados del equipo económico tendrán un costo alto en términos de actividad, esta suba de tasa de interés no va ser gratis”, afirmó.

El BCRA dejó en offside a Javier Milei

El planchazo económico en pleno calendario electoral no será el único costo. El dólar futuro cerró julio a $ 1.352 o 19 pesos por debajo del tipo de cambio mayorista ($ 1.373).

Como el Banco Central fue el gran vendedor de futuros más baratos, deberá emitir pesos para pagar esta diferencia cambiaria.

Toto Caputo (5).jpg Toto Caputo y Santiago Bausili NA

El sábado pasado, en una charla con Gabriel Anello en Radio Mitre, Milei había vaticinado lo contrario: “El tipo de cambio, de $ 1.250, terminó en $ 1.350 y ahora está en $ 1.250”, se entusiasmó el Presidente.

“Toda esta corrida que quisieron hacer, les rompimos el traste en el mercado de las cauciones y en el mercado de futuros. Acabamos de hacer una ganancia enorme, por lo cual voy a chupar más pesos todavía”, festejó, en una conversación exenta de repreguntas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustin_pistone/status/1949215756991770767&partner=&hide_thread=false LOS FUNDAMENTALS MACRO Y LA EXPERIENCIA DE TOTO MATAN VOLATILIDAD FINANCIERA@JMilei: “¿Querés jugar contra el mejor ministro de economía del mundo y de la historia? Te va a llevar puesto. Suelen subestimarlo a @LuisCaputoAR. Toto manejó la mesa internacional de dos… pic.twitter.com/4A3nNtpKEh — Agustin Pistone (@agustin_pistone) July 26, 2025

Inflación: el traslado a precios se reactivó

Todas estas inconsistencias empiezan a hacer mella en el Círculo Rojo. Los supermercados recuerdan ante cada consulta que las ventas no repuntan y que no tienen margen para nuevas listas de precios. A la suba del dólar habrá que sumar la rebaja de retenciones, que impactará en aceites.

El empresario textil Gabriel Corigliano, fundador de la cadena de indumentaria deportiva MOM Sports, con 15 tiendas en Argentina, una en Paraguay y cuatro en Miami, dijo: “Si sube el dólar oficial, no nos queda otra que aumentar los precios. Los costos de las materias primas están dolarizados, si no subo los precios no puedo reponer. Si compro hilos, fibras, todo se paga en dólares. Y si aumentás los precios, baja el consumo. Para los industriales, la situación es muy difícil, no se puede fabricar”.

Sin crédito y con elecciones

“Todos los movimientos bruscos del dólar y las tasas preocupan y paralizan decisiones si se extienden en el tiempo”, dijo un constructor importante que tiene que buscar financiamiento para sus proyectos. Del otro lado, un banquero añadió: "Cuando la tasa es tan volátil, no tengo precio para pasarle a las empresas”.

caputo milei la rural Javier Mieli, abrazado a Toto Caputo en su chance electoral.

El Círculo Rojo ve que el fin de la liquidación fuerte del agro y el fin de las LEFI adelantaron el clima preelectoral. “Creo que este es un reacomodamiento previo a las elecciones, no veo un descalabro”, dijo un empresario importante y añadió: “Aunque el Gobierno lo niegue, no tiene los dólares necesarios si lo corre el mercado”.

La cuenta que empiezan a hacer en el sector financiero es si la tasa de Lecap empieza a ganarle al recorrido que puede hacer el dólar hacia el techo de la banda camino a las elecciones. Como el BCRA puede vender a este precio los dólares del Fondo, sería un carry trade casi garantizado… si se le cree al Gobierno.

¿Dónde frena?

Por esto, Martín Rapetti, director de la consultora Equilibra y uno de los primeros que advirtió sobre el despertar de la fuerza, consideró que al dólar no le queda mucho recorrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mgrapetti/status/1950975763941040498&partner=&hide_thread=false Siempre dijimos que el dolar iba a corregir (a pesar de los agravios), pero por esto también creemos que en el corto plazo no va a subir mucho mas. Después de las elecciones veremos como se redefine el esquema cambiario. https://t.co/dErPrS9asO — Martin Rapetti (@mgrapetti) July 31, 2025

Emmanuel Álvarez Agis, de PxQ, cree que las herramientas actuales no son suficientes para frenar la escalada. “La única alternativa plausible es que la revisión del FMI venga con alguna sorpresa, tal como ocurrió con Macri (2018) y el propio Milei (en abril)”, escribió en un reporte.

“Sin una autorización para vender dólares dentro de la banda o un refuerzo de reservas sustantivo, no parece posible estabilizar el tipo de cambio a fuerza de tasa de interés y venta de futuros de acá a la elección”, advirtió.