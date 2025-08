Bariloche: un exsecretario de Arabela Carreras va por una silla clave para el Círculo Rojo del turismo

La designación de Diego Piquín en la novel Agencia de Turismo Río Negro (ATUR) dejó un hueco en el Ente Mixto de Promoción Turística de San Carlos de Bariloche , el Emprotur . En el espacio se gestiona la producción publicitaria de la ciudad y atraviesa una etapa de conflicto interno en medio de las discusiones por el próximo director ejecutivo.

Un puesto difícil en Bariloche

Referentes del círculo rojo del turismo aseguraron que no será fácil encontrar un perfil al estilo Piquín. Por eso no se espera una danza de nombres, sino candidatos con experiencia en el área. Incluso no se descarta que sea alguien que por ahora esté fuera del lobby barilochense. La tarea principal consiste en tejer alianzas y estrategias para atraer pasajeros a la ciudad, estar a la vanguardia de cómo opera la actividad en el mundo.