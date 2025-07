Santa Fe: la danza de nombres y estrategias de Unidos para octubre

A la par de la Convención constituyente, en Unidos para Cambiar Santa Fe se despierta otra discusión sensible: el cierre de listas nacionales. Competir con el frente provincial o dar libertad de acción a sus socios son las dos variables en análisis. La cabeza de la lista será potestad del gobernador Maximiliano Pullaro , eso no es discute. El resto, está en veremos.

En caso de avalar la construcción de Unidos a nivel nacional, como contó Letra P más de una vez , Pullaro tiene que definir el modo de vinculación con el gobierno de Javier Milei . En su entorno, con mediciones en la mano, no dejan de observar el emparentamiento del voto de ambos. Sin embargo, la coalición santafesina tendrá margen si su principal activo narrativo apunta al antiperonismo y el antikirchnerismo. Quizás tener a Agustín Rossi enfrente soluciona las cosas en ese sentido para Unidos, pero nadie vota segundas marcas. El relato de “kirchnerismo o libertad” es de La Libertad Avanza (LLA) y nadie más.

Todas estas variables se encuentran en análisis. Letra P reveló que Pullaro no tirará a la cancha a un ministro y eso también es un mensaje de cuánto está dispuesto a dar el gobernador en octubre. Si Gustavo Puccini, una persona de su extrema confianza, o Lisandro Enrico, uno de los bombers del gabinete, no conducen, hay que esforzarse para buscar un nombre propio con capacidad de liderazgo al tope de la boleta. Si no encabeza un funcionario de primera línea, ¿no se le está bajando un poco el precio a la elección?