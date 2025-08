Maximiliano Pullaro acorrala al socialismo para sumarlo al grito federal de los gobernadores

Tras conocer las condiciones para subirse al flamante espacio, los negociadores del socialismo avisaron que aún dejaban la puerta abierta a jugar en soledad, con una lista propia. Pullaro no se lo tomó a mal: entiende que Unidos es una alianza provincial y que cada partido es libre de elegir su estrategia para las elecciones nacionales. Hasta avisó que no se molestaría si en el partido de la rosa le piden a los funcionarios que tienen en el gobierno provincial que hagan campaña por un candidato que no es el del gobernador.

Sin embargo, el hughense se guardó un as en la manga. Así como otorgó libertad a funcionarios socialistas propios para militar a otro candidato y dejó en claro que no había rencores, avisó también que él jugaría a fondo para su postulante. Nada de sobrevolar la elección para no enfrentar a un socio en la coalición oficialista: el gobernador, una de las pocas figuras que tracciona votos en Santa Fe , estará al frente de la campaña. Es decir, si el socialismo finalmente juega solo tendrá que enfrentar también a Pullaro, lo que hace aún más difícil renovar la banca que ponen en juego.

En el entorno de Pullaro son un poco más duros con el socialismo. “Ellos sobreestiman su capacidad de condicionar al gobernador”, dicen, filosos, aunque sostienen que la advertencia del hughense no es una forma de arrinconar, sino de ejercer la libertad de acción. “Hace dos meses se fueron a sacar una foto con Facundo Manes y no preguntaron nada, y nosotros no tenemos nada que ver con él ni lo queremos acá adentro”, recordaron antes de insistir que, igual, “no hay reclamos ni rencores”.

Condiciones innegociables

Los emisarios del partido de la rosa sugirieron, de manera elegante, que para sumarse al armado exigían uno de los dos primeros lugares de la lista. Verónica Irizar, Mónica Fein o Enrique Estévez son los nombres que barajan como candidatos. Sin embargo, la mesa chica del gobernador no les aseguró el lugar: quieren, antes de abrir cualquier negociación, la garantía de que el candidato que ponga el socialismo responderá en el Congreso a la estrategia diagramada por el gobernador. “Si te sumás al espacio, te sumás con todo”, explicaron luego.

El planteo es lógico: si la razón de ser del armado es que los gobernadores tengan un bloque numeroso en el Congreso para mejorar su posición al negociar con la Casa Rosada, Pullaro no se puede permitir darle una banca a una figura que no le responderá. Menos aún cuando, como contó Letra P, es uno de los que amalgama el espacio. No hay reclamos por la oposición rabiosa a Javier Milei que Esteban Paulón y la propia Fein hacen desde la cámara baja y las redes sociales, pero no es la línea que elegirá el gobernador para conducir a sus diputados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/1951258119750746168&partner=&hide_thread=false Ya lo dijo un juzgado en el caso de Ian Moche y ahora lo confirma el propio @JMilei en vivo

Se es Presidente 24/7 y en todo lugar (sea Olivos o Neura)

Milei ejecutó la estafa $Libra en función presidencial https://t.co/lAywjlrfAL — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) August 1, 2025

De esta manera, hay una decisión en el horizonte del partido de la rosa: sumarse al frente de los gobernadores, en las condiciones impuestas por el pullarismo y viéndose forzados a atenuar el discurso opositor; o lanzarse en soledad, con el riesgo que ello implica en una elección polarizada donde la avenida del medio -que ya no es tan ancha- se verá copada por el espacio traccionado por el gobernador.