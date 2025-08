Tres candidatos para reemplazar a Gabriel Katopodis en Infraestructura

Alberto Descalzo Alberto Descalzo

Fuentes del oficialismo aseguran que Katopodis defendió con firmeza la postulación de Descalzo. Incluso circularon versiones de que amenazó con no firmar la lista si el histórico intendente no era incluido en ese lugar clave de la nómina. Si hace una buena elección, el peronismo renovará las cuatro bancas que pone en juego. El quinto queda al borde de entrar. Sobre esa aritmética, si Katopodis pidiera licencia para continuar en su cargo, quien entraría sería Grosso, quien no sólo reporta al bando de CFK sino que, además, es de San Martín, donde Katopodis ejerce la jefatura política. Mal negocio para el ministro.