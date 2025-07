El PRO de Santa Fe quiere armar Unidos para octubre y ya tiene candidata para el segundo lugar de la lista

Aunque los ojos de la política de Santa Fe estén posados en la Convención reformadora, la rosca electoral de cara a las elecciones de octubre en las que la provincia elegirá nueve diputados no para. Ahora, el PRO avisó que quiere ir a las urnas con la marca de Unidos y a Germana Figueroa Casas segunda en la lista.

Qué quiere el PRO de Santa Fe

“¿Cómo no vamos a armar nada?”, se preguntan en la cúpula del macrismo santafesino cuando hablan sobre las elecciones de octubre. Creen que la única forma de que la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo no los fagocite es que Unidos para Cambiar Santa Fe haga su debut en la arena nacional y presente una lista de candidatos a diputados nacionales. “Unidos es con todos”, aclaran, dando a entender que quieren también al socialismo adentro para que no sea un último baile de Juntos por el Cambio.