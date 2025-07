Ecos bonaerenses del grito de los gobernadores: silencio de Kicillof, test Somos y advertencia del conurbano

Ante la novedad, el gobernador de Buenos Aires prefirió el silencio. “No hay nada para decir de este tema. No nos hemos ocupado del armado de los gobernadores”, dijo a Letra P una fuente del gabinete.

Ese historial alimenta las dudas sobre cuál será la actitud futura de Kicillof frente a este armado opositor emergente, que, de todos modos, por ahora se mueve a prudente distancia del exministro de Cristina Fernández de Kirchner.

El conurbano marca la cancha

Desde el conurbano la advertencia es clara: no hay proyecto nacional viable sin la provincia de Buenos Aires. “Si quieren tener un proyecto de poder, necesitan la provincia”, advirtió un dirigente peronista de peso, que insistió en que para tener chances en 2027, los gobernadores deberán construir una pata fuerte en el territorio bonaerense. “Si no, no tienen ninguna posibilidad”, enfatizó.

WhatsApp Image 2024-11-05 at 16.23.22.jpeg Randazzo, Schiaretti y Zamora, el peronismo no K se arma en PBA (Prensa Zamora)

El antecedente inmediato de esa estrategia fue el intento del cordobesismo con la candidatura presidencial de Juan Schiaretti en 2023. Aquel proyecto naufragó -entre otras cosas- por la debilidad de su armado bonaerense, que apenas sumó algunas figuras conocidas, como Florencio Randazzo, su compañero de fórmula.

El test de Somos Buenos Aires

Algunos sectores del peronismo que impulsan un recambio por fuera de CFK y La Cámpora ven con buenos ojos el nuevo armado, pero mantienen cautela: “Hay que esperar, esto recién empieza”, señaló un operador que mira con simpatía la movida.

En ese marco, el espacio Somos Buenos Aires aparece como un posible punto de apoyo. Esta fuerza reúne a radicales alineados con Schiaretti, la Coalición Cívica y sectores del peronismo no kirchnerista. Sin embargo, todo dependerá de su desempeño electoral.

“Si Somos saca diez puntos o más en la provincia, queda bien posicionado para confluir con ese armado. Si ronda los cinco, esa posibilidad se evapora”, planteó un dirigente peronista con diálogo transversal.

El espacio bonaerense que en la Primera sección lleva como cabeza de lista al intendente Julio Zamora no sólo cuenta con el respaldo de Schiaretti, sino también con el apoyo de Pullaro, de excelente relación con el sector Evolución, liderado por Martín Lousteau, quien pretende al gobernador santafesino caminando el conurbano para mostrar a la UCR con gestión en seguridad.