Santa Fe: el socialismo espera que mueva Pullaro pensando en no perder su banca en octubre

El margen de acción del PS está supeditado en parte a la decisión de lo que han sido las conformaciones de listas en lo que supo ser el Frente Progresista y hoy es el ampliado Unidos para Cambiar Santa Fe . La lapicera del gobernador pesa para ubicar un nombre propio en la pole position, aunque en el socialismo remarcan que la autonomía para definir la propuesta partidaria no se toca.

Milei pregona un escenario económico de "recuperación", que se desmorona ante la realidad.

La motosierra no perdona ni al empleo formal ni al salario y deja un costo social enorme, con consecuencias para millones de familias que no llegan a fin de mes.https://t.co/INHsnf2Kvu — Mónica Fein (@MonicaFein) July 10, 2025

En ese marco, el PS no solo mira el plano santafesino si no que observa el panorama nacional mientras tiene charlas con Juan Schiaretti, posible candidato en Córdoba, Rogelio Frigerio, que no define aún si irá con La Libertad Avanza en Entre Rios, y Facundo Manes en Buenos Aires. “Si lo que plantea Pullaro es lo mismo que Schiaretti, que Frigerio, que Manes, vale la pena”, se animan.