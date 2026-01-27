Santa Fe: el socialismo arma una cumbre para debatir la ley de municipios que impulsa Pullaro

El socialismo reunirá a su tropa este jueves. El partido realizará la junta provincial en la ciudad de Santa Fe , un encuentro del que participarán legisladores, intendentes, presidentes comunales y concejales. El foco estará puesto en la Ley Orgánica de Municipios . El objetivo es acercar posturas y lograr consenso entre las diferentes tribus.

En el PS evalúan que se asoman semanas claves en la Legislatura. No sólo por las sesiones extraordinarias de inicios del próximo mes o el comienzo de sesiones ordinarias fijado para el 15 de febrero, sino por los temas que se pondrán en discusión.

Por un lado está la ley de Municipios, que ya fue enviada y tiene preferencia para ser tratada en el Senado el 5 de febrero -en los pasillos de la Legislatura anticipan que será difícil que se aborde la discusión ese día– y, por otra parte, la ley de reforma electoral que aún no fue redactada, aunque su discusión ya está en el aire .

El encuentro socialista de este jueves reunirá a los dirigentes de las diferentes tribus y a los legisladores y legisladoras que debatirán la mencionada ley. También fueron invitados intendentes, presidentes comunales y concejales para que puedan dar una mirada más territorial del asunto.

Este encuentro se enmarca en el inicio de las negociaciones internas en Unidos para Cambiar Santa Fe que prometen ser intensas. Nadie quiere decir una palabra de más o de menos. Letra P consultó a varias fuentes del PS y lo que prima es el hermetismo. Mucha cautela ante un posible porvenir con tensiones.

“Hay muchas posiciones y no hay una definición tomada”, soltó una persona que está en la cocina política del socialismo. A pesar de la cautela con la que se manejan, hay optimismo en lograr alguna posición que agrupe a toda la tropa. En un momento circuló -tibiamente- la posibilidad de realizar un proyecto propio, pero eso terminó cayéndose.

Viceintendencias y nuevos Concejos

Los frentes de discusión abiertos por el texto son varios. Uno de ellos apunta a la integración de los órganos legislativos en las localidades que hasta el cambio de Constitución eran comunas. También la conformación de los Concejos en las ciudades que son intermedias o un poco más grandes. Hay otras cuestiones como el tema salarial. ¿Debe ser fijado por ley o no? ¿De qué manera? Ése también es tema de debate.

Otro punto con el que se camina en puntas de pie es el de las viceintendencias, que según el texto solamente correrían para la ciudades de Santa Fe y Rosario. Es un pedido del intendente rosarino, Pablo Javkin, por lo que apuntar contra eso sería generar resquemores “innecesarios”, admiten algunos dentro de la coalición oficialista.

Otra de las cuestiones que deben estudiarse es la de las competencias y servicios que absorberán los municipios y la asignación de recursos que hará la provincia para que las gestiones locales puedan funcionar luego de aplicarse esos cambios.

Tanto en terminales socialistas como radicales entienden que el texto enviado por Maximiliano Pullaro sufrirá algunas modificaciones.

El otro tema que se viene: la reforma electoral

Según le indicaron dirigente del socialismo a Letra P, los cambios en el sistema electoral no serán parte del temario principal de este jueves. Sin embargo, nadie puede negar que es una discusión que de alguna manera ya se está dando, sobre todo de manera informal.

Pullaro-Legislatura.png Gobernador Maximiliano Pullaro en la Legislatura de Santa Fe.

El tema no está incluido para las sesiones extraordinarias, pero la intención del gobierno es que pueda ser tratado en la primera parte de este 2026. Todos adhieren a que las tensiones escalarán cuando se trate porque es una cuestión escabrosa. “El compromiso era que el Ejecutivo mande un borrador y haya alguna devolución sobre eso. Pero hasta ahora nada”, lanzó un dirigente del PS.