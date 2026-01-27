Santa Fe: el socialismo arma una cumbre para debatir la ley de municipios que impulsa Pullaro

En el PS evalúan que se asoman semanas claves en la Legislatura. No sólo por las sesiones extraordinarias de inicios del próximo mes o el comienzo de sesiones ordinarias fijado para el 15 de febrero, sino por los temas que se pondrán en discusión.
El encuentro socialista de este jueves reunirá a los dirigentes de las diferentes tribus y a los legisladores y legisladoras que debatirán la mencionada ley. También fueron invitados intendentes, presidentes comunales y concejales para que puedan dar una mirada más territorial del asunto.
“Hay muchas posiciones y no hay una definición tomada”, soltó una persona que está en la cocina política del socialismo. A pesar de la cautela con la que se manejan, hay optimismo en lograr alguna posición que agrupe a toda la tropa. En un momento circuló -tibiamente- la posibilidad de realizar un proyecto propio, pero eso terminó cayéndose.
Comenzamos a trabajar en la nueva Ley Orgánica de Municipios con una audiencia pública que contó con más de 50 oradores en @camaradipsf. Fue una jornada donde participaron dirigentes de todos los colores políticos, especialistas de la UNL, colegios de profesionales,… pic.twitter.com/V30u0JfETQ
Los frentes de discusión abiertos por el texto son varios. Uno de ellos apunta a la integración de los órganos legislativos en las localidades que hasta el cambio de Constitución eran comunas. También la conformación de los Concejos en las ciudades que son intermedias o un poco más grandes. Hay otras cuestiones como el tema salarial. ¿Debe ser fijado por ley o no? ¿De qué manera? Ése también es tema de debate.
Otra de las cuestiones que deben estudiarse es la de las competencias y servicios que absorberán los municipios y la asignación de recursos que hará la provincia para que las gestiones locales puedan funcionar luego de aplicarse esos cambios.
Tanto en terminales socialistas como radicales entienden que el texto enviado porMaximiliano Pullaro sufrirá algunas modificaciones.
El otro tema que se viene: la reforma electoral
Según le indicaron dirigente del socialismo a Letra P, los cambios en el sistema electoral no serán parte del temario principal de este jueves. Sin embargo, nadie puede negar que es una discusión que de alguna manera ya se está dando, sobre todo de manera informal.