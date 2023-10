Para el oficialismo, en ese caso, el artículo 81 de la Constitución establece que queda sancionado el proyecto que viene en revisión del Senado, que es el que promueven. La oposición entiende que no es así y señalan que el artículo 82 de la Carta Magna impide la sanción “tácita o ficta” y por lo tanto deberían caer las dos opciones y quedar vigente la actual ley de alquileres.

Tal es la incertidumbre, que los referentes de la oposición creían que el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez , no incluiría el tema en la sesión, pero finalmente fue incorporado en el último lugar del temario, para agotar las negociaciones hasta la madrugada. “Voy a trabajar para llegar”, repitió el santafesino a sus dirigidos.

La negociación es compleja porque, como se trata de un proyecto que vuelve con cambios desde el Senado, sólo hay dos alternativas posibles: sancionar la versión original, impulsada por Juntos por el Cambio y aprobada el 23 de agosto ; o la modificación que hizo el oficialismo en la Cámara alta y logró que sea avalada en la última sesión. No están permitidas las correcciones, ni en comisión ni en el recinto.

Los textos son disímiles. El de JxC propone reducir los contratos de tres a dos años, con precios libres, actualizables cada cuatro meses. En el Senado, el FdT logró mayoría para sostener los contratos trianuales, con incrementos semestrales y ajustados al índice Casa Propia, basado en la evolución salarial. En la actualidad, los valores se indexan cada año con una fórmula que combina el aumento de haberes medido por el Ministerio de Trabajo (Ripte) y la inflación.

Los conversos

La llave de la sesión la tienen los bloques chicos, que mutan según las conveniencias políticas del momento y desorientan a los negociadores de los frentes grandes. Los rionegrinos Agustín Domingo y Luis Di Giacomo votaron con el JxC en Diputados; pero su jefe, el senador y gobernador electo Alberto Weretilneck, avaló las modificaciones que se hicieron en la Cámara alta, aunque objetó que los contratos sean de tres años. Este martes les habría dado libertad de acción a sus pupilos y podría dividirse: Domingo votaría con JxC y Di Giacomo, con el FdT. No lo tienen definido.

La dupla de misioneros también viró. El diputado Carlos Fernández votó con el JxC en agosto y este miércoles firmó el dictamen del oficialismo. Tiene como compañero a Diego Sartori y el líder de ambos es Carlos Rovira, vicegobernador de Misiones, mandamás político de la provincia y aliado en esta elección al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

El escenario electoral aporta más incertidumbre. Hace dos años, Massa pidió derogar la ley de alquileres, sin reemplazarla por ninguna otra. Nunca dijo que había cambiado de opinión y no participa de la negociación, que lidera la kirchnerista Paula Penacca. La diputada porteña intentará sumar los cuatro votos del Frente de Izquierda, pero por ahora no logra confirmarlos. Si este grupo volviera a rechazar ambos proyectos, la versión oficialista de la ley no tendría chances de aprobarse.

De esta manera, el FdT cuenta con 118 diputados propios, dos misioneros y la expectativa de sumar al cuarteto de izquierda. Claro que entre los suyos está Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara, que sólo vota si hay empate.

La coalición opositora tiene 117 miembros y para aprobar su reforma de la ley de alquileres hace dos meses tuvo el respaldo de cuatro integrantes del interbloque federal: los cordobeses Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca; Florencio Randazzo y Graciela Camaño. Ese día sumó además al riojano Felipe Álvarez y al gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal. También aportaron la dupla de rionegrinos y al misionero Fernández, pero de ese trío, hasta este jueves, sólo podía contar a uno (Domingo) y ni siquiera lo tenía confirmado.

Mantienen la decisión de abstenerse otros cuatro miembros del interbloque federal: Alejandro Topo Rodríguez, Natalia de la Sota, como confirmó Letra P; y Mónica Fein y Enrique Estévez, del Partido Socialista. Aunque la última dupla no descarta revisar esa posición. También se abstendrá el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa.

Con este panorama, habría empate en 124, con la chance de una definición de Moreau. Pero si Milei y sus dos aliadas (Piparo y Villarruel) votan en contra de ambos proyectos, podrían ser rechazados e iniciarse una discusión reglamentaria sin precedentes, a no ser que algunas abstenciones se conviertan en respaldos a uno u otro lado. Esa es la negociación de estos días. Este miércoles, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, les dijo a Weretilneck y a Milei que, si no se suman al consenso opositor, “va a sancionarse una ley de Cristina Fernández de Kirchner". No logró conmoverlos.

Los otros temas

En la sesión convocada se tratará además el proyecto de devolución de IVA por compra de alimentos. El oficialismo confía en llegar a una mayoría con apoyo de Provincias Unidas (Río Negro y Misiones) y el interbloque federal, referenciado en los cordobeses liderados por el gobernador de Córdoba y candidato presidencial, Juan Schiaretti. Ambos firmaron el dictamen. JxC presentó uno propio, en el que restringe el beneficio hasta el 9 de diciembre e impide que sea financiado con emisión monetaria. Milei aún no anticipó su postura.

También se tratará la promoción de GNL, impulsada por Massa para acelerar una inversión de la petrolera malaya Petronas. Y hay proyectos para crear tres universidades, que funcionarán en Paraná (denominada Juan Laurentino Ortiz), Cañuelas y Saladillo (Buenos Aires). La última es presentada por Emiliano Yacobitti, de Evolución Radical, el bloque identificado con el senador Martín Lousteau. Será otro capítulo de la sintonía de Massa con la UCR que se exhibe después de la victoria de Milei en las primarias.